Colpo a centrocampo: offerta ufficiale per Milinkovic-Savic

Da diverse sessioni di calciomercato il nome di Milinkovic-Savic agita le acque di casa Lazio. La prossima estate qualcosa potrebbe cambiare: offerta ufficiale

Sono mesi caldi quelli che accompagneranno Sergej Milinkovic-Savic fino alla fine dell’attuale stagione con vista su quella che sarà la prossima sessione di calciomercato. Dopo tanti rumors il matrimonio con i biancocelesti rischia di arrivare alla fine.

Da anni ormai il forte centrocampista classe 1995, che peraltro in settimana ha spento le 28 candeline, è sulla cresta dell’onda ed attira su di se le mire di diversi top club non solo in Italia ma anche all’estero. Milinkovic-Savic è un calciatore dominante in mediana capace di abbinare enorme fisicità ad una grande tecnica utile sia in fase di assist per i compagni (specialità della casa) che in zona gol dove il bottino stagionale è sempre di tutto rispetto. Lotito e la Lazio hanno sempre alzato muri importanti dal punto di vista delle richieste economiche, di fatto blindando anno dopo anno il serbo sempre legato al club capitolino. Ora però siamo arrivati ad un punto di svolta visto il contratto in scadenza a giugno 2024 del 28enne centrocampista, che ha fatto anche le fortune di Simone Inzaghi ai tempi della sua militanza alla Lazio.

Calciomercato, l’Arsenal all’assalto di Milinkovic-Savic: offerta ufficiale dall’Inghilterra

Associato come sogno anche all’Inter, Milinkovic-Savic ha estimatori però in tutta Europa con focus forte in Premier League, dove non mancano le società che potrebbero economicamente andare a sferrare un attacco al club di Lotito.

Il contratto in scadenza 2024 pesa ed andrà trovata una soluzione tra l’eventuale rinnovo con clausola e l’addio alla Lazio. A tal proposito secondo quanto riportato dal ‘Sun’ l’Arsenal, che è attualmente in lotta per il campionato, avrebbe presentato un’offerta da 35 milioni di sterline per il Milinkovic. Una zona di campo, seppur con caratteristiche diverse, che i biancorossi hanno già potenziato a gennaio con l’esperienza e la qualità di Jorginho, arrivato dal Chelsea. Arteta ha però tutta l’intenzione di aggiungere altri nomi di livello per la propria mediana in estate, e il serbo attira inevitabilmente attenzione. Al netto dell’offerta ricevuta dall’agente Kezman, l’Arsenal dovrà fronteggiare la concorrenza di altri club inglesi attrezzati economicamente come Newcastle e West Ham, che però hanno meno appeal rispetto a chi come i londinesi lotta al momento per la vittoria del campionato punto a punto con la corazzata Manchester City. Intanto i biancocelesti e Sarri se lo godono a Roma.