‘Mission impossible’ Inter: va al City di Guardiola

Il centrocampista croato, vecchia fiamma nerazzurra, sarebbe stato riproposto all’Inter ma il suo destino sarebbe ancora in Premier League tra le file dell’ex Barcellona

L’ardua rincorsa all’Arsenal di Mikel Arteta capolista in Premier League non preoccupa affatto Pep Guardiola e il suo Manchester City. La solidità della rosa e l’immensa qualità di ciascuna delle individualità su cui può contare il tecnico spagnolo rappresentano due degli elementi che hanno maggiormente incantato nel corso degli ultimi anni: certezze, per così dire, sul fatto che la competizione non sarà chiusa sino all’ultimo respiro.

Al contempo, nel caso in cui il City dovesse centrare la vittoria finale della coppa inglese, è probabile che la dirigenza a tinte azzurre possa convincere Guardiola a fare altri passi avanti anche sul mercato. Magari lasciando andare prima qualche esubero, per poi fiondarsi sui potenziali obiettivi. Tra questi ne figura uno per il reparto di centrocampo che l’Inter conosce piuttosto bene. Uno di quei calciatori che hanno fatto parte della storia nerazzurra di recente, ma che hanno poi dovuto accasarsi altrove per motivazioni prettamente legate alla sfera economica. Operazioni di convenienza, lunghi dalla volontà dei singoli di lasciare un ambiente al quale si sono affezionati col passare del tempo.

Calciomercato, Kovacic non passa dall’Inter: resta in Premier

È il caso di Mateo Kovacic, acquistato dalla Dinamo Zagabria nel 2013 per appena 11 milioni di euro. Il calciatore ha fatto la sua buona figura sul manto erboso di San Siro per due stagioni, prima di passare al Real Madrid a titolo definitivo. La sua avventura spagnola, però, non è stata delle più floride in assoluto.

Ben migliore è stata quella al Chelsea, club che detiene ancora oggi le sue prestazioni e con la cui maglia ha tolto le maggiori soddisfazioni della sua carriera. Traguardi importanti che hanno aperto le porte ad un posto di prestigio anche nel giro della Nazionale croata, nel lungo percorso dei due Mondiali del 2018 e del 2022. Oggi il suo percorso coi ‘Blues’ sembrerebbe essere terminato, ma la suggestione di rivederlo in nerazzurro resta tale: su di lui c’è – come anticipato – l’interesse del Manchester City. Il suo cartellino potrebbe portare nelle casse societarie di Todd Boelhy un compenso di 40 milioni di euro la prossima estate.