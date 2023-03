Investimento da 48 milioni: Calhanoglu e l’annuncio su Kessie-Inter

Il numero 20 di Inzaghi: “È la mia migliore stagione perché mentalmente mi sento sempre sul pezzo. Il terremoto nella mia Turchia un dolore enorme che mi ha scosso emotivamente”

“Mi sento sottovalutato. Per come sono cresciuto mi vedo tra i primi cinque d’Europa nel mio ruolo, lo dico con umiltà ma con consapevolezza. A volte, alcuni giocatori, che giocano per esempio in Premier, in questo momento possono avere più visibilità…”. Così Hakan Calhanoglu nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il turco è uno dei pilastri dell’Inter, alla quale ha legato il suo futuro rinnovando il contratto fino a giugno 2027 (quando avrà 33 anni) con stipendio che sale a circa 6 milioni di euro netti a stagione. Per il club un investimento di circa 45-48 milioni di euro. Manca solo l’annuncio ufficiale. “Sono orgoglioso che la società voglia rinnovarmi e la mia volontà è stare qua – le sue parole a la ‘rosea’ – Ma io voglio rimanere a Milano anche dopo, restando nel calcio. Magari apro pure un ristorante cento per cento turco che in città manca”.

Non c’è dubbio, questa è la miglior stagione della sua carriera: “Sì, sono migliorato in ogni aspetto, sono una persona più matura anche fuori dal campo. È la mia migliore stagione perché mentalmente mi sento sempre sul pezzo. Dal primo giorno in cui sono arrivato – sottolinea il regista dei nerazzurri – ho capito che qui c’era un’aria speciale. Diversa. Grazie ai compagni, allo staff e a tutti quelli che lavorano qui, mi sono sentito benvoluto subito. Poi la positività dei tifosi mi ha dato energia, carica e fiducia in me stesso: mi sento libero, so che mi sostengono anche quando sbaglio. Un altro scatto mentale l’ho fatto dopo questo terribile terremoto che ha colpito la mia Turchia – ha evidenziato l’ex Milan – è un dolore enorme che mi ha scosso emotivamente. Ora mi emoziono di più in campo, sento di dover dare il massimo anche per regalare un sorriso a chi soffre”.

Calciomercato, Calhanoglu: “Kessie un grande giocatore. Sa che l’Inter vale il Barcellona”

Calhanoglu ha infine toccato l’argomento mercato, uscendo allo scoperto in merito al suo ex compagno in rossonero e amico Franck Kessie, obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. L’operazione potrebbe andare in porto attraverso uno scambio con Brozovic, al quale il turco ha ‘rubato’ il posto da titolare in cabina di regia.

“Se lo vedrei bene qui? È un amico e un grande giocatore: qui i campioni sono sempre bene accetti… Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l’Inter non sarebbe meno“.