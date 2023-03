Rottura con Allegri e addio Juve: 10 milioni per darlo all’Inter

Con Allegri si parla ormai di una rottura insanabile. Ma per l’asso argentino, destinato a tornare in Francia a giugno, potrebbe profilarsi una permanenza in Italia: ci pensa anche l’Inter

Fra Paredes e Allegri, le cose, non sono mai andate benissimo, ma da un po’ di giorni la rottura appare evidente. Col Torino l’allenatore della Juventus ha preferito a Leandro Paredes perfino Barrenechea, che per tanti tifosi era un perfetto sconosciuto…

L’argentino tornerà quindi al PSG: il riscatto da parte della Juve sembra altamente improbabile. Paredes è finito ai margini del progetto Juve: si dice che abbia deluso a livello atletico e caratteriale le aspettative di Allegri. Il calciatore andrà in scadenza nel 2024, quindi il PSG cercherà di liberarsene una volta per tutte offrendolo a mezza Europa. Magari anche all’Inter. Se la richiesta dovesse aggirarsi intorno ai 10 milioni, il club nerazzurro potrebbe anche pensarci. Il Paris Saint-Germain spera ancora che Paredes possa mettersi in mostra alla Juventus, e non tanto per far scattare l’obbligo di riscatto fissato a 22.6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (che difficilmente arriveranno), quando per attirare nuovi potenziali acquirenti interessati al prospetto.

Per l’Inter, il nome di Paredes potrebbe essere preso in considerazione qualora andasse via Brozovic. Anche se il club, già in partenza, si sente abbastanza coperto in cabina di regia (Calhanoglu, Asllani)… Leandro Paredes sa fare il suo al centro della mediana. In bianconero, però, non lo ha mai dimostrato.

Il fatto che non abbia giocato contro il Torino sa di rottura definitiva con Massimiliano Allegri. Paredes potrebbe aver vissuto come uno smacco personale in fatto di essere stato panchinato dal giovane Enzo Barrenechea. Enzo, alla fine, è stato sostituito dopo un’ottima prestazione al 68′. Al suo posto, però, non è entrato l’argentino ex PSG ma Paul Pogba, all’esordio in gare ufficiali in questa stagione.

“Paredes deve reagire“, ha detto Allegri a fine partita, “è un calciatore importante e l’abbiamo preso per quello. Deve mettersi a disposizione e dare una mano come stanno facendo tutti quanti. Mi dispiace che non abbia giocato ma faccio le scelte in funzione per la squadra“.

Rottura con Allegri, sarà addio dalla Juve: proposto all’Inter

Ma qual è il male di Paredes? A Torino dicono che sia arrivato fuori fuori forma e svogliato. Fin qui, complice anche l’infortunio al bicipite femorale che l’ha tenuto ai box per una decina di giorni, il classe ’94 ha fatto vedere pochissimo. Ha collezionato un po’ più di mille minuti in tutto, per un totale di 22 presenze in tutte le competizioni.

Troppo poco per uno che doveva fare la differenza. In Argentina era considerato un campione. E anche alla Roma e allo Zenit ha fatto vedere tantissime cose interessanti. Bravo a proporre calcio, a recuperare palloni, ad addormentare il gioco, a fare possesso e a suggerire assist. Un trequartista che dà il meglio di sé in regia.

Si è perso a Parigi e a Torino sembra addirittura sparito. Finora non ha segnato nemmeno un goal alla Juve, e non ha neanche inciso, tranne che nella partita di Champions a inizio stagione proprio contro i suoi ex compagni del Paris Saint-Germain. Forse si è adatto male alla Juventus? Oppure ha risentito dell’atmosfera abbastanza pesante che si respira nel club bianconero in seguito a scandali, penalizzazioni e inchieste?

Elkann, il tracotante: “Dove sapere per forza“

Gigi Moncalvo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare della situazione della Juve e delle voci di una penalizzazione ancora più severa. Secondo il giornalista e opinionista tv, la faccenda è parecchio grave, il falso in bilancio potrebbe portare alla retrocessione. E la colpa non può essere solo di Andrea Agnelli: “Elkann non poteva non sapere. Perché non si è chiesto per quale motivo gli chiedessero continuamente degli aumenti di capitale. Spende e spande senza nessun problema? Ma davvero è così generoso? Siamo tutti scesi dal pero?”

“Non c’è un minimo di logica in queste cose“, ha continuato il giornalista. “Cinque magistrati sono stati minacciati di morte. Anche Torsello è stato minacciato recentemente. Non si può scherzare, qualcuno può impazzire improvvisamente. La Juventus ha criminalizzato tifosi disposti a dare la vita, ha fatto capire da che parte sta. Ci sono ancora persone che non hanno aperto gli occhi su Agnelli”.

Moncalvo ha parlato di misteri e di tracotanza. “Questa vicenda ha fatto venire fuori anche dei misteri che ci portiamo dietro da tempo, come il rinnovo di Dybala. Il suo agente, così come quello di Cristiano Ronaldo che incontrerà i pm di Torino mostrando le sue prove, chiedeva le mensilità arretrate. Aveva anche rinunciato a qualcosa, ma non è stato trovato l’accordo. Non sono delle educande di un collegio, sono dei calciatori mercenari ed un dirigente non può pensare che loro possano rinunciare alle mensilità. La tracotanza degli Agnelli ed Elkann li porta a sentirsi impunibili in virtù del loro cognome”.