9 milioni più Lazaro: ‘mossa’ Inter per battere la Juve

Nerazzurri a caccia della svolta sull’out di destra. Allegri e i suoi provano nel frattempo ad anticipare l’Inter. Si tenta l’affare diretto in Serie A

L’Inter si appresta a dover fare i conti nella prossima estate con alcune giornate che saranno letteralmente bollenti: non tanto dal punto di vista climatico, ma per via di tutti quei investimenti che dovranno compiere sia in entrata che in uscita.

Una volta smaltita la delusione Skriniar infatti, il quale dirà inevitabilmente addio a fine giugno, i nerazzurri devono ora cautelarsi anche sul fronte de Vrij ma non solo. Ad essere sinceri, anche gente come: Dzeko, Handanovic e D’Ambrosio si trova nella stessa e identica situazione dell’olandese. E’ vero, la volontà da parte dell’Inter è sicuramente quella di raggiungere l’intesa definitiva per il rinnovo sulla base di un’offerta leggermente al ribasso da quella attuale (dove ad oggi il calciatore percepisce sui 4 milioni a stagione).

Più che lecito, però, dover sottolineare anche il fatto che l’ex laziale non ha ancora fatto sapere nulla. Discorso leggermente diverso, invece, per Handanovic e D’Ambrosio. Quanto allo sloveno, infatti, le sensazioni sono quelle di non rivederlo più a difesa dei pali della porta nerazzurra, per quello che gli era possibile, mentre per il secondo dei due si vedrà solamente a fine stagione. Chi è certo della partenza, poi, è sicuramente Denzel Dumfries. E’ lui il candidato numero uno a poter abbandonare Appiano già nella prossima sessione di calciomercato estiva.

L’Inter lo valuta circa 40 milioni di euro e, la loro intenzione, non è altro che quella di cederlo per monetizzare qualcosina (proprio in virtù di quell’attivo da 60 milioni che Zhang e compagnia sono obbligati a registrare entro il 30 giugno). Certo, prima di venderlo sarà, innanzitutto, fondamentale dover pensare al suo sostituto. Marotta e Ausilio ne sono più che consapevoli ed è proprio per questo che, oltre al nome di Buchanan, piace un sacco quello di Singo: giocatore per cui i nerazzurri potrebbero aver già escogitato un piano.

Calciomercato Inter, non solo Buchanan: i nerazzurri pensano alla carta Lazaro più soldi per Singo

Come futuro erede di Dumfries, non c’è soltanto il nome di Buchanan in cima alla lista della spesa dei nerazzurri, ma emerge fuori anche quello di Wilfried Singo.

Per il sostituto dell’olandese, infatti, i nerazzurri punteranno ad un giocatore: giovane, con ampi margini di miglioramento e, rigorosamente, dall’ingaggio basso. In tal senso, sia quello del laterale del Club Brugge, che quello del Torino, sono due profili che allettano particolarmente Marotta e che corrispondono perfettamente alle esigenze di cui l’Inter è alla ricerca. Tra i due, però, quello in pole è sicuramente Singo: esterno che milita ormai da diversi anni in Serie A e che conosce, quindi, questo palcoscenico in maniera perfetta.

Ad oggi, il classe ’00 ha un contratto che lo vede legato al fianco del Torino sino a giugno 2024. Pur di convincere i ‘granata’, i nerazzurri potrebbero arrivare a giocarsi la carta Lazaro – girato in prestito ad Juric nella scorsa estate ed ora ai box per infortunio – per questa eventuale ed ipotetica operazione di mercato. L’obiettivo sarebbe, non a caso, quello di poter abbassare le pretese di Cairo e i suoi offrendo l’ex M’Gladbach come contropartita più un importante assegno sui 9-10 milioni di euro. Su Singo c’è forte anche la Juve: ancora alla ricerca del potenziale e futuro erede di Cuadrado.