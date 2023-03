Assalto dalla Premier a Calhanoglu: le cifre sul tavolo

Nel periodo di assenza di Brozovic si è rivelato fondamentale Hakan Calhanoglu, tra i più costanti in termini di rendimento. In estate occhio alla Premier

Tra i calciatori più utili alla corte di Simone Inzaghi c’è senza dubbio Hakan Calhanoglu, arrivato a zero dal Milan nel 2021 e rivelatosi un innesto importante soprattutto in termini di qualità. Col tempo, a dispetto delle difficoltà di squadra, è diventato anche arma tattica.

Un affare riuscito quello messo in piedi dall’Inter per strapparlo alla concorrenza un paio d’anni fa con un contratto importante fino al giugno 2024 alla luce delle prestazioni che ha palesato nella sua prima stagione e mezza in nerazzurro. Gol e assist non sono mancati ma anche intelligenza tattica per Calhanoglu, divenuto essenziale nel momento in cui è venuto a mancare per un lungo periodo Brozovic a causa di una serie di infortuni fastidiosi. Il turco da mezzala si è anche reinventato regista basso davanti alla difesa offrendo qualità nel palleggio e proprietà tecniche di alto profilo. Si tratta di un calciatore ormai maturo sotto tanti punti di vista e sul quale l’Inter vorrebbe puntare con un rinnovo con adeguamento contrattuale, anche per spostare più avanti la scadenza prevista per il 2024.

Calciomercato Inter, Calhanoglu e le sirene dalla Premier: dal Newcastle a Leeds

Calhanoglu ha collezionato 3 gol, di cui un pesantissimo in casa contro il Barcellona, e sei assist totali tra coppe e campionato in questa annata, mentre lo scorso anno, il primo in nerazzurro, lo chiuse a quota 8 reti e 13 passaggi decisivi.

Numeri importanti di un centrocampista che al netto di qualche battuta d’arresto, anche normale in un’annata altalenante come questa, raccoglie anche la stima di alcuni club esteri, accendendo potenzialmente su di se anche i riflettori del calciomercato, al di là della questione rinnovo.

In estate potrebbero fare i loro movimenti alcuni club di Premier League, viste le alte disponibilità di praticamente tutte le realtà del calcio inglese, ricco dal punto di vista economico ma anche da quello dell’appeal mediatico. Alcune società di fascia media come il Leeds ora in lotta per non retrocedere, o alta come il Newcastle che battaglia invece per la Champions, potrebbero farci un pensierino. Club di questo tipo potrebbero andare a mettere sul tavolo proposte da circa 25/30 milioni di euro. Considerando l’arrivo a parametro zero all’Inter, in caso di una cessione si tratterebbe anche plusvalenza pura ed abbondante per le casse nerazzurre.