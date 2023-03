Dal Barcellona al Milan per Leao: ‘smacco’ all’Inter

‘Blaugrana’ pronti a riporre una maxi offerta per Leao sul tavolo dei rossoneri . I nerazzurri devono stare attenti. Nel mezzo dell’affare c’è anche una loro pedina

L’Inter prova a portarsi avanti non soltanto sul campo, ma anche sul mercato. Spetterà, innanzitutto, a Marotta e Ausilio prendersi la briga di risolvere tutta una serie di situazioni che continuano a tenere, tutt’ora banco, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Tra queste, c’è sicuramente il nodo legato alla partenza di Milan Skriniar. Come ormai risaputo, infatti, il centrale slovacco ha dato la propria disponibilità al Psg per la prossima stagione. Il classe ’95 ha, non a caso, firmato nello scorso gennaio un pre-contratto assieme ai parigini che sarà valido da luglio in poi. Decisiva l’esorbitante somma posta sul tavolo da parte di Al-Khelaifi e i suoi: con l’ex Sampdoria che andrà a percepire uno stipendio che si aggira attorno ai 9 e i 10 milioni di euro netti a stagione.

Ciò che ha prevalso, inoltre, è stato sicuramente il fatto che il difensore avrà, tra le tante cose, la possibilità di giocare al fianco di grandi campioni come: Messi, Mbappe, Neymar e per ultimo, ma non per importanza, il suo ex compagno di squadra Achraf Hakimi. La cosa che non fa vivere sogni tranquilli all’intera dirigenza nerazzurra, quindi, è proprio il fatto che non si sa ancora chi sarà a raccogliere l’eredità che lo slovacco lascerà da giugno in poi. E’ vero, di nomi se ne sono fatti fin troppi…E tra questi c’è n’è anche uno del Barcellona. A dire il vero, però, il centrale difensivo dei ‘blaugrana’ di cui vi stiamo per parlare potrebbe finire per approdare sull’altra sponda di Milano con tanto di inserimento di Leao in questo presunto affare.

Calciomercato Inter, si allontana la pista Eric Garcia: il Barcellona è pronto ad inserirlo nell’operazione Leao

Direttamente su richiesta di Xavi, il Barcellona vorrebbe provare a mettere le mani su Rafael Leao nella prossima estate. A riferirlo è stato il portale spagnolo ‘Fichajes.net’: secondo lui si legge che i catalani sono intenzionati ad annoverare il proprio reparto d’attacco con l’eventuale inserimento in rosa del portoghese, in scadenza nel 2024.

Per farlo, però, è necessario che i ‘blaugrana’ arrivino a versare nelle casse del Milan una cospicua somma di denaro. Da ciò che ne emerge poi, anche e soprattutto a detta della redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, il Barcellona potrebbe provare ad abbassare le pretese dei rossoneri inserendo Eric Garcia come potenziale contropartita tecnica per Leao. Il centrale classe ’01 si trova ad oggi in forza al Barça ma, nonostante questo, non ha la giusta centralità nel progetto tecnico di Xavi: motivo per cui potrebbe dire addio a giugno. Nulla di strano se non fosse per il fatto che l’ex Manchester City, rilevato a zero dai catalani qualche anno fa, è stato accostato recentemente anche all’Inter come potenziale erede di Skriniar e questa cosa potrebbe, quindi, stravolgere i piani futuri dei nerazzurri.