Intuizione da casa Motta: affare low cost per l’Inter

La sconfitta contro il Bologna in trasferta ha lasciato strascichi in casa Inter, con una situazione da risollevare in campionato. Spunta anche un eventuale intreccio

L’Inter prova a resettare l’ennesima sconfitta stagionale rimediato lo scorso fine settimana in casa del Bologna. I nerazzurri sono chiamati a voltare pagina provando finalmente a trovare quella continuità quasi mai arrivata in questa Serie A.

Una sfida che si è rivelata molto complessa quella contro la squadra di un organizzatissimo Thiago Motta, capace di battere Inzaghi e facendo scacco matto cl gol di Orsolini. Bene anche la fase difensiva dei rossoblù con quasi tutti gli effettivi ampiamente sopra la sufficienza, in grado di limitare gli attaccanti nerazzurri. Al netto di una sbavatura molto ben anche Jhon Lucumì, altra intuizione di mercato della dirigenza dei felsinei che hanno saputo pescare nuovamente dal campionato belga dopo il Theate dell’anno scorso. Il centrale classe 1998 nato a Cali sta crescendo parecchio in rossoblu ed in particolare sotto i dettami di Thiago Motta, che è in generale tra gli allenatori più interessanti del panorama italiano per il futuro. Lo stesso ex centrocampista nerazzurro è stato anche accostato all’Inter.

Calciomercato Inter, Lucumì bene a Bologna: low cost per la difesa

Al netto del capitolo Motta, che resta situazione a parte e particolare, Bologna-Inter potrebbe essere servita ai nerazzurri anche per osservare alcuni tra i calciatori più positivi tra le fila bolognesi.

Uno di questi potrebbe essere proprio Lucumì, arrivato in estate dal Genk e subito capace di calarsi nella realtà di un calcio più difficile e tattico come quello italiano. A Bologna ha già raccolto ben 20 presenze in Serie A, risultando praticamente sempre un titolare da quando arrivato ad eccezione di rarissime circostanze, anche di forza maggiore come la squalifica. Anche un assist contro il Sassuolo per il possente colombiano che è un difensore fisico ma dinamico, seppur non particolarmente tecnico. Non è da escludere che l’Inter possa farci un pensierino come idea low cost nell’ottica dell’ampia rivoluzione difensiva che la squadra di Inzaghi dovrà fare la prossima estate, a partire dall’addio di Skriniar, passando per l’incertezza su de Vrij. Seppur come semplice alternativa ai titolari un calciatore come Lucumì potrebbe quindi essere utile. Per età e costi pure può essere inserito in quel listone di candidati come centrali per completare il reparto viste le uscite della prossima estate. Un calciatore da osservare, seppur senza impegno.