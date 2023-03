Inter-Lecce, Inzaghi: “Gara dura, ripartiremo da domani”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del delicato incontro di campionato in casa contro il Lecce, valevole per la venticinquesima giornata

A seguito della brutta sconfitta rimediata fuori casa contro il Bologna, l’Inter ha l’obbligo morale di riprendere le redini del percorso compiuto sinora in campionato sfidando a viso aperto un Lecce in salute a ‘San Siro’.

Per l’occasione ha parlato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi sui canali ufficiali del club: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per il risultato precedente e non vediamo l’ora di scendere in campo. Dopo Bologna abbiamo analizzato tutti gli errori commessi e per combattere questa condizione di discontinuità dobbiamo mettere in campo concentrazione“.

Inzaghi chiede una reazione contro il Lecce

“Il Lecce è in salute, gioca un buon calcio e sta facendo un grande campionato. Bisogna prestare grande attenzione“, ha poi aggiunto il tecnico nei confronti degli avversari.

“Dobbiamo reagire da grandi uomini e grande gruppo. I giocatori sono molto disponibili anche a cambiare i rispettivi ruoli visto che, giocando tanto, ci sono sempre infortuni e squalifiche. C’è grande applicazione da parte di tutti”, ha ribadito Inzaghi. “Potevamo fare meglio nel nostro percorso ma non è neanche giusto dimenticare quanto fatto di buono in questi mesi“, ha quindi concluso.