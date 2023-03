Inter pronta a chiudere: 97 milioni, strada spianata

La strada è spianata, scrivono i tabloid inglesi. L’Inter può dunque prendere l’attaccante, risparmiando persino qualcosina rispetto alle cifre ufficiali. Bisogna solo capire fino a che punto i nerazzurri siano davvero interessati all’affare

I Blues hanno già messo in conto di scaricare Romelu Lukaku quest’estate. Todd Boehly ha speso tanto e vorrebbe rientrare di qualche spesa, più che altro per ragioni formali (leggi: apparente adesione al fair play finanziario). E i dirigenti del Chelsea sono poi orientati a ringiovanire il club. Lukaku, che compirà trent’anni a maggio e ha uno degli ingaggi più pesanti in rosa, non dovrebbe dunque più far parte dei piani della squadra inglese.

Il belga non si offende. Anzi, è felice di non dover tornare più a Londra. Vorrebbe restare in nerazzurro almeno per un’altra stagione in prestito. Per far sì che ciò avvenga dovrebbe innanzitutto convincere il Chelsea a pagargli parte dello stipendio. Dovrebbe altresì rifiutare qualsiasi altra proposta in arrivo (sì: ci sono squadre in Spagna, Francia e Turchia che lo acquisterebbero subito). E soprattutto dovrebbe convincere l’Inter di non essere un carissimo peso morto per la squadra.

L’amato, poi odiato, quindi perdonato e ora quasi ritrovato Romelu Lukaku è apparso quindici volte in campo con l’Inter in una stagione, senza mai fare davvero la differenza. Peggio non poteva fare, suggeriscono i più maligni. Ci sono tante attenuanti: Big Rom ha affrontato due pesanti infortuni, la delusione di un Mondiale in cui si è distinto per errori incredibili e prestazioni da dimenticare e gli strascichi di un’annata maledetta al Chelsea. Quindi l’aver registrato quattro goal e un assist, a fronte di tutti questi guai, è già tanto.

L’Inter vuole bene a Lukaku, nonostante tutto. Anche la tifoseria sembra aver perdonato il figliol prodigo. La strada spianata per la sua permanenza a Milano di cui parlano gli inglesi appare però già più incidentata se vista dall’altra prospettiva: quella interista.

Caso Lukaku: strada spianata per la conferma in nerazzurro

Simone Inzaghi ha voluto fortemente Lukaku di nuovo all’Inter. E sta facendo di tutto per metterlo in condizione di recuperare fiducia e ritmo partita. Il belga, ammettiamolo, gioca ancora da fermo e non sembra neanche l’attaccante ideale per il gioco d’Inzaghi. Quando scende in campo prova a fare quello che di solito fa Dzeko, con effetti non sempre incoraggiati. Bisogna solo capire se è l’allenatore a chiederglielo oppure è Romelu a poter interpretare solo quel ruolo, perché ormai incapace di sprint, attacchi alla profondità e sfondamenti.

Malgrado tutto, Inzaghi crede ancora in Lukaku e vorrebbe tenerlo almeno un altro anno. Ma lo stesso Inzaghi, per come si sono messe le cose in campionato, non può essere così sicuro di vestire i panni dell’allenatore interista della prossima stagione.

L’altro alleato di Lukaku è Zhang, che interpreta il ritorno del belga come il suo più grande colpo di mercato. Fossero tutti così gli affari: vendere un calciatore a 110 milioni (più di 97 milioni di sterline) e riprenderlo l’anno dopo in prestito a 10… E il presidente cinese vorrebbe ora fare un altro affarone. Cioè riprendersi il belga a condizioni addirittura migliori rispetto a quelle della scorsa estate. Formula: un altro prestito secco oneroso da circa 8 milioni più 4 di bonus.

La posizione della dirigenza

I meno convinti al momento sono Marotta e Ausilio. L’ad vorrebbe prendere Thuram a zero. Ma per farlo dovrebbe offrire al francese un ingaggio importante, che di fatto escluderebbe la possibilità della permanenza di Lukaku a Milano. Ausilio è invece assai deluso dalla stagione del belga e reputa rischioso (e dispendioso) trattenerlo un altro anno in condizioni di forma teoricamente irrecuperabili.

Ma con i fondi bloccati e scarse opportunità sul mercato, anche la dirigenza potrebbe vedere in Lukaku l’unico obiettivo concreto per l’attacco della prossima stagione. La strada, quindi, non è del tutto spianata, ma potrebbe conformarsi a un percorso percorribile qualora il Chelsea accettasse davvero di contribuire al pagamento dell’ingaggio del belga.

Insomma, c’è da rinegoziare su quasi tutte le condizioni dell’affare. I dirigenti nerazzurri chiederanno subito uno sconto rispetto agli 8 milioni più bonus pagati in questa stagione e poi pure uno sforzo in più per far pesare meno l’ingaggio dell’attaccante.