Inter e Milan snobbate: vuole andare al Barcellona

L’esterno belga ha bisogno di cambiare aria e Xavi lo aspetta, mentre le due rivali milanesi tenteranno l’affondo in anticipo per far di necessità virtù

La partenza di Denzel Dumfries la prossima estate verso le sponde della Premier League preoccupa non poco la dirigenza dell’Inter. Trovare un calciatore dal simile taglio fisico e dalla buona prospettiva non è semplice perché, d’altro canto, anche le altre big europee si tutelano sul mercato blindando rispettivamente i propri talenti. L’Inter, per di più, non può vantare una forza economica eccellente e questo potrebbe penalizzarla nelle contese con le rivali.

Un discorso simile vale per il Milan, che dovrà affrontare il potenziale rientro di Serginho Dest al Barcellona in caso di mancato riscatto del suo cartellino. Le due milanesi potrebbero dunque entrare in competizione per il profilo di uno degli esterni destri di maggiore esperienza internazionale, con diversi anni nelle file della Nazionale belga sulle spalle. Si tratta di Thomas Meunier, ex Paris Saint-Germain e attualmente in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Alcuni acciacchi muscolari, poi una frattura fastidiosa hanno compromesso il suo cammino in Bundesliga, con il compagno di squadra Reynolds a mettergli i bastoni tra le ruote. Dunque ha ben deciso di voltare pagina e ripartire altrove. Il campionato di Serie A potrebbe accoglierlo senza grosse pretese, dietro operazione in sconto. Ma le sue volontà, almeno per il momento, sarebbero diverse.

Calciomercato, Meunier al Barcellona: Inter e Milan attendono

Meunier vorrebbe infatti sposare il progetto tecnico del Barcellona di Xavi, primo in Liga spagnola e a caccia anch’esso di un terzino di spinta per il futuro. Il belga non sarebbe la priorità numero uno nel ruolo, perché dapprima dovrà fare i conti con Benjamin Pavard e Juan Foyth. Però i ‘Culers’ potrebbero fiondarsi su di lui nel caso in cui le prime due strade divenissero di difficile percorrenza.

Al contempo Meunier aspetterà risvolti utili, così da comprendere cosa potrebbe essere meglio per il prosieguo della sua carriera. Non è neppure improbabile che alla fine le due parti possano decidere di continuare fino a regolare scadenza di contratto, fissata nel giugno 2024. Solo così Inter e Milan verrebbero agevolare.