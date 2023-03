Addio in prestito: Ausilio può provarci nonostante Lukaku

Prima di approdare al West Ham, Gianluca Scamacca fu accostato anche all’Inter. Le cose in Inghilterra non stanno andando per il verso sperato per l’ex Sassuolo

La Premier League era un sogno ma per Gianluca Scamacca dopo una manciata di mesi rischia già di trasformarsi in un’incubo. Il centravanti italiano, tanto chiacchierato un anno fa, alla fine è approdato al West Ham, lì dove però sta deludendo.

Periodo negativo quello attuale per il classe 1999 che ha visto in settimana anche interrompersi il rapporto con l’agenzia di procura con a capo Alessandro Lucci, incassando così un altro forte scossone. Intanto dal punto di vista del campo il piatto piange per Scamacca che con gli Hammers ha messo a referto appena 7 gol totali di cui solo 3 in Premier League. La sua ultima apparizione peraltro risale a metà gennaio contro il Wolverhampton, ed in generale il suo impatto col calcio inglese non è apparso particolarmente semplice, soprattutto in relazione ai 36 milioni di euro più 6 di bonus, spesi dal West Ham per portarlo alla corte di Moyes. Alle difficoltà personali si aggiungono però soprattutto quelle di una squadra impelagata nella zona bassa della classifica per non retrocedere, che quindi inevitabilmente può condizionare anche le prove del singolo.

Calciomercato Inter, Scamacca può già lasciare il West Ham: gli inglesi possono aprire al prestito

Ad ogni modo il club dei due britannico non è molto soddisfatto di lui, ed anche lo stesso calciatore potrebbe fare un pensierino sul proseguire la carriera altrove. Va inoltre considerato che lo stesso Scamacca sembrava più attratto da soluzioni italiane la scorsa estate.

Il classe 1999 che aveva fatto benissimo al Sassuolo, era stato accostato anche a Napoli ed Inter oltre che al PSG, prima di siglare fino al 2027 un contratto col West Ham. Non è quindi da escludere che già la prossima estate possa arrivare un divorzio tra Scamacca e la realtà inglese. Tira già aria di eventuale addio e i britannici potrebbero anche aprire alla soluzione del prestito con diritto di riscatto. In quel caso un ritorno in Serie A, lì dove ha giocato molto bene, considerando anche il treno nazionale, non è da accantonare con eventualmente anche un rientro in corsa dell’Inter che qualcosa in attacco muoverà. Ausilio lo stima molto e può provarci anche in caso di permanenza di Romelu Lukaku a San Siro. Scamacca ad ogni modo ha ancora qualche mese per buttarsi alle spalle difficoltà ed infortuni e provare ad incidere a suo modo anche in Premier League visto che il talento non manca.