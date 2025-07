Sebastiano Esposito e il Milan, Marotta ci prova: colpo da urlo dell’Inter

I nerazzurri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Dopo Lookman, un’altra operazione potrebbe essere definita da Marotta

La fase di stallo del calciomercato dell’Inter sembra essere finita. Si avvicina il ritiro estivo e Chivu spera di avere a disposizione la maggior parte della rosa con sui affronterà la stagione.

Per questo motivo in viale della Liberazione si sta lavorando per definire almeno due operazioni di calciomercato in entrata. Si tratta di calciatori in grado di alzare ancora di più la qualità della rosa del tecnico romeno.

Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Lookman. I nerazzurri hanno rotto gli indugi mettendo sul piatto una proposta di 40 milioni di euro. Ma non è assolutamente finita qui. L’Inter nei prossimi giorni proverà a definire anche un secondo affare. Operazione non facile, ma c’è la carta Esposito che potrebbe sbloccare il tutto.

Calciomercato Inter: le cessioni finanziano il colpo

Se per Lookman Oaktree ha deciso di dare il via libera senza cessioni, per il secondo colpo in entrata l’Inter dovrà prima definire alcune operazioni in uscita. Un tesoretto che dovrebbe consentire di avere quei soldi necessari a chiudere l’affare utilizzando magari anche la carta Sebastiano Esposito.

Inter: si accelera per Leoni

Non solo Lookman, l’Inter vuole accelerare anche per Leoni. Il difensore del Parma resta in cima alla lista dei desideri di Chivu per rinforzare la difesa e le cessioni potrebbero consentire ai nerazzurri di avere quel tesoretto utile per accontentare le richieste dei Ducali e anticipare la concorrenza.

L’idea che ha preso piede in queste ultime ore è anche quello di un inserimento di Sebastiano Esposito nella trattativa. L’attaccante non rientra nei piani di Chivu e durante il calciomercato estivo lascerà l’Inter. Su di lui ci sono diverse squadre, ma i nerazzurri lo potrebbero utilizzare come pedina di scambio per abbassare il cash da dare al Parma.

Una mossa che potrebbe sbaragliare la concorrenza di squadre come Milan e Liverpool, che da tempo sono sulle tracce del classe 2006. L’Inter, però, vuole fare sul serio per Leoni ed è pronta ad accelerare per chiudere la trattativa e regalare il giocatore a Chivu in poco tempo.

Mercato Inter: Lookman e Leoni le due priorità

Lookman e Leoni sono le due priorità di calciomercato dell’Inter. In viale della Liberazione si è pronti a rompere gli indugi per regalare i giocatori a Chivu e dare un chiaro messaggio anche alle dirette concorrenti per lo Scudetto.