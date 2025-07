Nico Gonzalez invece di Lookman: scambio assurdo con la Juve

I nerazzurri insistono per avere il nigeriano, ma valutano anche le alternative. È uno dei nomi presenti sulla lista di Marotta sarebbe quello dell’argentino

L’Inter è in forte pressing per Lookman. Come riscritto dalla nostra redazione nelle scorse ore, i nerazzurri hanno individuato nel nigeriano il giusto rinforzo per il reparto offensivo. In un primo momento si era pensato al giocatore dell’Atalanta alla corte di Chivu solamente in caso di partenza di Thuram. In realtà Oaktree ha dato il via libera all’operazione a prescindere dal francese e i contatti con la Dea sono destinati ad intensificarsi nei prossimi giorni.

L’Inter ha comunicato agli agenti di Lookman l’intenzione di presentare una proposta di 40 milioni. L’Atalanta ne vorrebbe almeno 50, ma in viale della Liberazione si punterà sulla volontà del giocatore e sul presunto accordo tra nigeriano e la Dea che prevederebbe la partenza in caso di offerta identica a quella dei nerazzurri.

L’Inter guarda anche alle alternative, seppur lontanissime nel gradimento: una di queste sarebbe Nico Gonzalez.

Inter: Nico Gonzalez alternativa a Lookman

La priorità dell’Inter è Lookman. I nerazzurri faranno di tutto, forti anche dell’accordo di massima con il nigeriano, per andare a chiudere la trattativa e portare il nigeriano alla corte di Chivu. Naturalmente in viale della Liberazione non c’è la voglia di farsi trovare impreparati e si valutano anche altri piani. Sullo sfondo resta Nico Gonzalez in uscita dalla Juventus.

Inter su Nico Gonzalez: la Juventus pensa allo scambio

Al momento Nico Gonzalez è un piano B molto sullo sfondo. L’Inter ha fissato come priorità assoluta il nome di Lookman e i 40 milioni messi sul tavolo sono la conferma. L’Atalanta vorrebbe una cifra più alta, ma i nerazzurri sono forti dell’intesa di massima con il nigeriano e in viale della Liberazione c’è assolutamente fiducia sulla fattibilità di questa operazione.

Naturalmente si guarda anche alle alternative in caso di una fumata nera e il nome è quello di Nico Gonzalez. L’argentino ha le caratteristiche che richiede Chivu per completare il reparto offensivo ed è in uscita dalla Juventus. L’ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto anche se i bianconeri potrebbero rispondere con una proposta provocatoria.

La partenza di Alberto Costa costringe la Juventus ad individuare un rinforzo a destra e potrebbe mettere sul piatto uno scambio Gonzalez-Dumfries. Proposta che sarebbe rispedita immediatamente al mittente dai nerazzurri, che non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’olandese.

Inter: Lookman priorità in attacco

Nico Gonzalez resta una possibilità per l’Inter anche se non è la priorità. I nerazzurri proveranno nei prossimi giorni a chiudere la trattativa per Lookman e dare a Chivu un attaccante di assoluto livello e con caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono già in rosa.