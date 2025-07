Tudor contro Chivu, la sfida è lanciata: “L’Inter farà meno bene della Juve”

Il derby d’Italia è pronto ad infiammarsi nella stagione che sta per prendere il via. Nerazzurri e bianconeri a caccia del Napoli scudettato

E’ sempre Inter contro Juventus. Anche se non c’è stato il derby d’Italia negli Stati Uniti. Purtroppo sia la squadra di Chivu che quella di Tudor sono state eliminate agli ottavi di finale, rispettivamente dal Fluminense e dal Real Madrid.

In ogni caso il tabellone della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club le aveva messe dalla parte opposta, il che voleva dire che uno scontro diretto sarebbe potuto arrivare soltanto in una improbabile finale tutta italiana.

Ma non ci vorrà molto per vedere la sfida più attesa del campionato, visto che il calendario di Serie A ha in programma Juventus-Inter già alla terza giornata. Si giocherà all’Allianz Stadium’ di Torino sabato 13 settembre alle ore 18. Sarà il primo turno dopo la pausa per le Nazionali e prima dell’esordio delle due formazioni nella fase a girone unico di Champions League.

E chissà che non possa essere già una gara decisiva per indirizzare la stagione di una delle due squadre. In teoria i primi impegni di agosto non sono proibitivi sulla carta: Lautaro Martinez e compagni se la vedranno prima contro il Torino e poi contro l’Udinese (sempre in casa); mentre Locatelli e soci ospiteranno il Parma e poi faranno visita al Genoa. C’è però l’incognita di una preparazione ridotta a causa del Mondiale per Club che potrebbe incidere sulle gambe dei calciatori.

Inter, lo scetticismo di Padovan: “Chivu non ha esperienza e allenare lì è difficile”

Per qualche tifoso e addetto ai lavori, c’è anche una seconda incognita legata ai due allenatori. Inter e Juventus, infatti, hanno deciso di affidare le panchine a tecnici relativamente giovani rispetto ad altre pretendenti al titolo come il Napoli che ha confermato Conte, il Milan che ha richiamato Allegri e la Roma che si è affidata a Gasperini. Sul tema è intervenuto anche Giancarlo Padovan, il quale ci ha tenuto a fare una distinzione importante.

“Tudor non si può considerare inesperto visto che ha allenato Udinese, Verona, Marsiglia e Lazio. Invece Chivu non ha esperienza neppure a bassi livelli – ha detto il giornalista sportivo in una intervista al sito ‘news.superscommesse.it’ – Per me Tudor farà bene e potrebbe lottare per lo scudetto con qualche acquisto di livello: la Juventus sarà una candidata al tricolore se fa un buon mercato.

Meno bene farà l’Inter, che sta vivendo una rivoluzione quasi totale. Chivu ha idee, freschezza, lancia i giovani e conosce l’ambiente, ma ha solo 13 panchine in Serie A: non è così facile allenare una squadra come quella nerazzurra“.