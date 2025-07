Tutti in Turchia: nuova cessione Inter, ma non al Galatasaray

Dopo i rumors su Calhanoglu al Galatasaray, ecco quelli su un altro calciatore nerazzurro richiesto da una squadra turca

Dalle accuse di Lautaro dopo il match con il Fluminense al post di risposta sui social fino alla possibile pace sancita prima dell’inizio della preparazione pre campionato, sono state due settimane particolarmente intense per Hakan Calhanoglu.

Sembrava scontata la cessione del regista nerazzurro al Galatasaray, squadra di cui è tifoso e che sta provando ad allestire una compagine competitiva anche per la Champions. E, invece, la trattativa tra il club turco e l’Inter non è nemmeno iniziata. Troppo bassa la proposta per Calhanoglu, ora destinato a restare in nerazzurro e a mettersi a disposizione di Chivu che non ha potuto utilizzarlo nel Mondiale per Club.

Club turchi che sono tra i sorprendenti protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Lo stesso Galatasaray sta provando ad acquistare Osimhen a titolo definitivo dal Napoli. Il Fenerbahce di Mourinho ha preso Duran dall’Al Nassr, strappato Brown al Milan ed è a un passo da da Asensio. Il Besiktas, invece, si è rinforzato con Abraham e Kocku e pare sia interessato anche a Taremi che può lasciare l’Inter con un’offerta di almeno 5 milioni.

Non solo Calhanoglu, un club turco punta un altro calciatore dell’Inter

Oltre a Taremi c’è un altro giocatore dell’Inter seguito da una squadra. Si tratta di Tomas Palacios. Il difensore argentino, rientrato dall’infruttuoso prestito di sei mesi al Monza, è un obiettivo del Rizespor, club che ha terminato la scorso campionato al nono posto in classifica. Stando a indiscrezioni riportate dalla stampa turca, il Rizespor è disposto a prendere Palacios in prestito e a pagare l’intero ingaggio per la prossima stagione.

La scelta definitiva sul futuro di Palacios verrà presa nelle prossime settimane. Chivu vuole valutarlo ulteriormente durante la preparazione estiva e decidere se tenerlo oppure avallare un’altra cessione a un anno dal suo arrivo dall’Indipendiente Rivadavia per 6.5 milioni di euro. Un altro prestito il centrale argentino è tutt’altro che da escludere e, oltre al Rizespor, anche altri club si sarebbero già proposti per prenderlo con questa formula.

In particolare, come riferisce Tyc Sports, tra le pretendenti di Palacios ci sarebbe anche l’Olympiakos, eventuale destinazione che risulterebbe più gradita al giocatore per la possibilità di disputare la Champions. Rizespor che punta a un doppio colpo dalla Serie A. Oltre a Palacios, i turchi hanno presentato un’offerta anche per l’attaccante Valentin Mihaila del Parma. La proposta è di 2 milioni di euro più bonus più una percentuale sulla futura rivendita. La chiusura dell’affare è data come imminente già nelle prossime ore.