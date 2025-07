Non solo Leoni, altro gioiello della nazionale nel mirino dell’Inter

Il calciomercato dell’Inter passa dalla firma di un giovane centrale: spunta l’alternativa a Leoni, sempre in Serie A

Se da un lato manca poco più di un mese del ritorno in campo per la prima di Serie A contro il Torino, dall’altro per l’Inter c’è un sola priorità in questo momento: rinforzarsi, specialmente in difesa.

A tal proposito c’è un nome bollente, da settimane, che pare vicino alla maglia nerazzurra. Già un anno fa Giovanni Leoni fu ad un passo dall’Inter.

Valutazioni evidentemente errate, il ragazzo non aveva esperienza in Serie A e quindi si evitò di rischiare. Oggi è certamente uno dei centrali più apprezzati e ambiti, lo sa bene il Parma che non intende fare sconti alle società interessate, in primis a quella nerazzurra.

Si parla di quasi 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sampdoria, sbarcato dodici mesi fa in Emilia per appena 5. Un’intuizione che frutterà quindi una plusvalenza straordinaria.

La dirigenza di Viale della Liberazione, al di là del 18enne romano per il quale fa più di un pensiero pure il Milan, si sta tuttavia guardando intorno a caccia di alternative. Se il Parma non dovesse infatti abbassare un minimo le pretese economiche, Marotta punterebbe su altri nomi.

Inter, non solo Leoni: ecco il piano B

Cercasi nuovo difensore. Non solo Leoni è sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione. Ce n’è uno in particolare, sempre in Serie A, che per doti tecniche ed età sarebbe il perfetto piano B nei piani del navigato presidente nerazzurro.

In questo caso lo sguardo non può non spostarsi in direzione Firenze. Perché Pietro Comuzzo nell’ultimo anno ha vissuto una parabola molto simile a quella di Leoni. Il 20enne di San Daniele del Friuli ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Fiorentina e da ormai due anni a questa parte è un perno fondamentale della prima squadra.

Prima con Italiano, poi con Palladino: la crescita di Comuzzo è sotto gli occhi di tutti, soprattutto quelli della dirigenza gigliata che in tal senso in caso di addio punterebbe a fare cassa con una cifra importante ma decisamente meno proibitiva rispetto a quella legata a Leoni. In questo caso si parlerebbe di 25 milioni di euro per il cartellino del classe 2005.

Inter-Comuzzo: i dettagli

Pure in questa situazione, però, è evidente che non sarà facile trattare: specialmente con un osso duro come Rocco Commisso che i suoi gioielli solitamente se li fa pagare a peso d’oro.

L’Inter però ha il dovere di provarci, serve un investimento per il futuro e Comuzzo tanto quanto Leoni può rappresentare la scelta ideale per i nerazzurri. 20 anni, un contratto però rinnovato appena due mesi fa fino al 2029 con opzione per un’ulteriore anno in favore del club toscano. L’ingaggio si aggira, dopo la firma sul nuovo contratto, ben sopra il milione di euro.

Una situazione intricata nel quale sarà difficile mettere mano. La prima scelta era e rimane Leoni ma anche Comuzzo sta prendendo, in questo momento, quota nei piani dei dirigenti nerazzurri. Nell’ultimo anno ha collezionato ben 44 presenze tra campionato e coppe con 1 gol all’attivo. L’Inter potrebbe usare Asllani come contropartita, visto che l’italo-albanese piace a Pioli.