Il suo tempo è scaduto: un centrocampista dalla Premier per l’Inter

L’Inter guarda al futuro a caccia anche delle migliori occasioni che potrebbe offrire il calciomercato internazionale. Idea dalla Premier League

L‘Inter non può più commettere alcun passo falso in questo campionato. Il ko di Bologna ha condizionato ancora una volta negativamente il passo della truppa di Inzaghi, facendo tornare prepotentemente le squadre alle spalle dei nerazzurri.

Ora si complica anche la lotta al secondo posto per restare alle spalle del Napoli capolista, alla luce della risalita del Milan e delle altre concorrenti. Servirà quindi l’apporto di tutti all’Inter per tornare a macinare quei risultati che servirebbero nel segno della continuità che troppo spesso è mancata in Serie A, lì dove si riconosce un’evidente differenza di rendimento rispetto alle coppe. Inzaghi ha ritrovato Brozovic, che però non sembra ancora quello di un tempo, esattamente come Lukaku, altro profilo di lusso sotto i riflettori. Al netto di come finirà la stagione sarà poi tempo di tornare sul mercato tra entrate e possibili uscite per rimettere a posto i conti. Occhio anche al centrocampo dove qualcosina potrebbe anche cambiare. Proprio in mediana non è da escludere che Marotta e soci, qualora si presentasse la necessità di acquistare un nuovo centrocampista di valore, possano posare lo sguardo in Premier League.

Calciomercato Inter, Soucek calato col West Ham: ora caccia ad una nuova avventura

Tra le squadre più deludenti dell’anno in Premier League c’è senza dubbio il West Ham, partito con ambizioni di piazzamento europeo, e finito a lottare nelle zone basse della classifica addirittura per non retrocedere.

Un’involuzione pesante della squadra che solo due anni fa lottò per arrivare nelle prime quattro, seppur senza riuscirci. Gli ‘Hammers’ hanno tra le proprie file diversi calciatori di talento che stanno performando meno del dovuto. Qualcuno di questi potrebbe anche partire. L’occhio dell’Inter potrebbe posarsi su Tomas Soucek, mediano ceco che già un paio d’anni fa, nel suo apice, fu anche accostato timidamente alla Serie A. Il classe 1995 la scorsa stagione e soprattutto quella prima fece straordinariamente bene, tanto che se ne parlò in ottica mercato per molte big. Rimasto al West Ham ora ha 28 anni ed è impelagato in una squadra che lotta inspiegabilmente nella parte bassa della classifica. Ha un contratto in scadenza 2024 (con opzione di un anno), e senza ambizioni e coppe europee all’orizzonte potrebbe anche spingere per andare altrove. Un gigante di fisico e qualità Soucek che due anni fa mise a referto 10 gol in un campionato di Premier.