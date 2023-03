Confronto con la società, Inzaghi esce allo scoperto

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro prima della sfida Inter-Lecce valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

“Troveremo un avversario in salute, ma il nostro obiettivo è far la partita fin dall’inizio”. Lo ha detto Simone Inzaghi poco prima del fischio d’inizio della gara col Lecce valevole per la 25esima giornata di Serie A.

Il tecnico dell’Inter ha scelto Dzeko e Calhanoglu, mandando in panchina sia Brozovic che Lukaku: “Giocando tanto si devono fare delle scelte – ha sottolineato al microfono di ‘Dazn’ – Poi, come sempre, saranno importantissimi anche o calciatori che entreranno a gara in corso”. L’Inter è obbligata a vincere per riscattare la sconfitta di Bologna, a cui ha fatto seguito un confronto con la dirigenza. Su questo, Inzaghi ha minimizzato: “Quando si perde si fanno analisi, ma il confronto c’è ogni giorno. È giusto confrontarsi con società e squadra”.