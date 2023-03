L’Inter riscatta il ko di Bologna: Mkhitaryan delizia, Gosens da applausi. Dzeko è macchinoso

I nerazzurri di Inzaghi battono il Lecce tornando secondi in solitaria. Ottimi segnali da Gosens, buoni da Dumfries autore dell’assist a Lautaro

L’Inter si mette alle spalle il ko di Bologna facendo il suo dovere contro il Lecce. Due a zero e secondo posto in solitaria per la squadra di Inzaghi che tornerà in campo venerdì a La Spezia prima della trasferta di Champions col Porto che può valere una stagione.

Il Lecce cerca di bloccare le fonti di gioco, ma davanti si trova un’Inter decisa a prendersi i tre punti. I nerazzurri non incantano sul piano del gioco, però sono cinici raccogliendo il massimo possibile. Il vantaggio arriva alla mezz’ora con Mkhitaryan al termine di un rapido contropiede: Gosens serve intelligentemente in area a Barella, che dribbla e serve all’armeno che di collo destro la piazza all’angolino. Inter padrona del campo e a inizio ripresa Lautaro (capitano), fino a quel momento non brillante ma acclamato dal pubblico del ‘Meazza’ al cambio con Lukaku, raddoppia su assist di un parzialmente ritrovato Dumfries facendo calare il sipario sulla partita.

Pagelle e tabellino Inter-Lecce

TOP

MKHITARYAN – Oggi hors categorie. Delizia il ‘Meazza’ segnando un gol che sembra facile ma che facile non è.

GOSENS – Spinge con la costanza dei bei tempi andati che l’Inter spera ancora possano tornare. C’è il suo zampino nel gol dell’armeno e tanto di suo in questa vittoria. Fino al novantesimo, quando esce per far posto a Zanotti, è sempre sul pezzo.

FLOP

DZEKO – Troppo lento e macchinoso, spesso rallenta l’azione d’attacco. Flessione evidente, in campionato non segna da due mesi.

INTER-LECCE 2-0

28′ Mkhitaryan, 52′ Lautaro

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 6,5, Acerbi 7, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5 (77′ D’Ambrosio s.v.), Barella 7, Calhanoglu 6,5 (77′ Gagliardini s.v.), Mkhitaryan 7,5 (70′ Brozovic s.v.), Gosens 7,5 (90′ Zanotti s.v.); Lautaro 6,5 (70′ Lukaku s.v.), Dzeko 5,5. All.: Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Tuia 6 (65′ Romagnoli s.v.), Umtiti 6, Pezzella 5,5; Maleh 5,5 (57′ Blin 6), Hjulmand 6, Gonzalez 5 (83′ Helgason s.v.); Strefezza 5 (57′ Oudin 6), Ceesay 5, Di Francesco 5 (83′ Banda s.v.). All.: Baroni

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo