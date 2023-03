Annuncio esplosivo in diretta: “Contatto Inter-Conte”

Dichiarazione shock in arrivo. L’attuale tecnico del Tottenham potrebbe tornare a sedere sulla panchina dell’Inter. Tutte le novità del caso

Bisogna ritornare indietro di qualche anno, dove ricorreva esattamente il 2019, per poter vedere Antonio Conte indossare per la prima volta le vesti da allenatore dell’Inter.

E’ stato, non a caso, in quel 31 maggio di circa quattro anni fa che il tecnico leccese sottoscrisse assieme all’intera dirigenza nerazzurra un contratto triennale che lo vedeva legato al loro fianco sino a giugno 2021. A malincuore però, dopo aver trascorso due soli anni coronati dal raggiungimento di una finale di Europa League e dalla conquista dello scudetto 2020-21, Antonio Conte decise di dare il suo addio, con una stagione d’anticipo, all’Inter. In tanti ne rimasero, e magari lo sono tutt’ora, dispiaciuti di questa cosa (dove, poi, ad aver raccolto la sua eredità è stato lo stesso Simone Inzaghi). Sgranate per bene gli occhi però, in quanto è emersa fuori nelle ultime ore una clamorosa novità che vedrebbe riaccostato l’attuale tecnico del Tottenham – in scadenza a giugno – alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, Musmarra allo scoperto: “Contatto tra Conte e i nerazzurri”

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfio Musmarra, è emerso fuori che l’Inter avrebbe avviato qualche altro nuovo contatto con Antonio Conte. Una notizia che, quindi, ha letteralmente scosso un po’ tutti quanti facendo alludere, di conseguenza, ad un suo possibile ritorno sulla panchina nerazzurra. Da qui le sue dichiarazioni.

“Sì, nel mentre stavo eseguendo alcune verifiche in merito alla questione allenatore in vista della prossima stagione, mi è giunta la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all’interno dell’Inter. Parliamo di un approccio assolutamente informale e che è avvenuto solamente per poter capire un po’ la situazione di Antonio. Dire che siano alcune trattative mi pare fin troppo esagerato, però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d’allarme. L’Inter, strategicamente, non può permettersi di perdere un allenatore del genere e che ti può portare a vincere in una certa maniera. Inzaghi, per certi versi, è ingiudicabile. Vediamo come si evolve la situazione”.

Sempre restando in tema allenatori, poi, è anche vero che negli scorsi giorni è stato riaccostato con insistenza il nome di Mourinho all’Inter. Ecco che a dirci di più sulla sua attuale situazione è stato qualcuno che ne sa certamente di più.

Guercini a Tv Play: “Risultato non raggiunto da Mourinho con la Roma. Sul suo futuro? Vi spiego”

Intervenuto nel corso della trasmissione condotta da ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, l’agente sportivo ed ex calciatore, Stefano Guercini, ha parlato a proposito della situazione che vi è ad oggi tra Josè Mourinho e la Roma.

“L’idea della proprietà, ingaggiando Mourinho, era quella di costruire una mentalità vincente e fin qui il risultato non è stato raggiunto. Dico anche che nel calcio ci sono alcuni tempi da rispettare. Se un calciatore o un allenatore è a scadenza, la preoccupazione è quella che possa andar via. Lo abbiamo già visto con Zaniolo. E’ vero, Mourinho può anche restare, sia chiaro. Il suo futuro dovrebbe essere legato, immagino, anche al mercato ed al raggiungimento della Champions League. Vedremo cosa accadrà a ridosso dell’estate”.