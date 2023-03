Calciomercato Inter, 123 milioni: triplo assalto dalla Premier

La lega inglese potrebbe strappare all’Inter tre pezzi grossi nel corso della prossima sessione estiva di mercato, per un totale complessivo da reinvestire

La Premier League risulta essere ancora oggi il campionato più ricco a livello europeo, considerando la mole di investimenti operata a cavallo tra la passata sessione estiva di mercato e quella recente invernale. Gli stessi club acquirenti, in realtà, dispongono di una forza economica incomparabile con qualsiasi altra rivale in Spagna, Germania, Francia e Italia. E non è una caso che proprio dal campionato inglese l’Inter potrebbe essere tediata nel prossimo futuro.

Di recente si è vociferato spesso di alcuni calciatori del calibro di Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Marcelo Brozović ma anche lo stesso simbolo nerazzurro Lautaro Martinez incentivati a spostarsi oltremanica per spostare contratti multimilionari di un certo peso specifico ed approcciarsi ad un calcio molto dinamico ed intenso. Eppure nessuno di questi, almeno per il momento, sarebbe in procinto di lasciare il sodalizio nerazzurro per diverse ragioni. Chi invece sarebbe realmente in ‘pericolo’ di essere strappato all’Inter è Denzel Dumfries. L’esterno olandese piace ancora molto a Chelsea e Manchester United, bisognosi di un sostituto prestante nella corsia di competenza. Ma attenzione anche all’Aston Villa, estremamente carente a destra: per lui i ‘Villains’ sarebbero disposti a sborsare anche una quarantina di milioni. E non sarebbe l’unico su cui investirebbero. Piace da matti anche André Onana, in sostituzione di un potenziale partente come Emiliano Martinez, fortemente richiesto da altri grossi club. Con altri venti milioni all’attivo, l’Inter potrebbe già coprire l’obiettivo minimo imposto ad inizio stagione per rimpinguare le casse societarie sanguinolente. La lista potrebbe aumentare ancora, con l’annessione del tris definitivo che lascerebbe Simone Inzaghi senza una pedina di estrema importanza tattica.

Calciomercato Inter: Onana, Dumfries e Barella nella morsa della Premier

Si tratta di Nicolò Barella, motore del gioco e valore aggiunto su qualsiasi fronte del campo. Su di lui le richieste piovono anche dalle big come il Liverpool, alle prese con una netta rivisitazione dell’organico.

Jurgen Klopp vuole costruire una squadra vincente per il prossimo anno e vuole ripartire dalle poche certezze a disposizione, andandole ad affiancare con elementi di spessore a livello internazionale. L’esborso complessivo potrebbe toccare persino i 70 milioni di euro, una cifra che Giuseppe Marotta potrebbe seriamente prendere in considerazione. Nel complesso, dunque, l’Inter andrebbe a ricavare circa 123 milioni di euro da un tris di cessioni stellare. Il problema consisterebbe nel trovare, a basso prezzo, i dovuti accorgimenti di ripiego.