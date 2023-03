Dimarco vola in Premier: 40 milioni per il sì dell’Inter

In Inghilterra è caccia al laterale mancino. Tra i possibili nomi, rientra anche quello del numero 32 nerazzurro. Ecco svelata la posizione dell’Inter

Se c’è un calciatore dell’Inter che ha impressionato più di tutti in stagione, quello è sicuramente Federico Dimarco. Dopo essere stato impiegato, costantemente, nel ruolo di braccetto di sinistra in una difesa a tre da Simone Inzaghi nella scorsa annata, il tecnico piacentino ha, poi, deciso in questi ultimi mesi di schierarlo quinto a tutta fascia…Ed i primi risultati si sono già visti.

Già 4 reti e 5 assist totalizzati in stagione dal classe ’97 con indosso la maglia dell’Inter. Tra questi, rientrano in particolar modo la doppietta siglata al Bologna nello scorso 9 novembre, ma soprattutto la rete che ha aperto le danze in occasione della finale di Supercoppa vinta, poi, per 3-0 contro il Milan. Un rendimento davvero importante il suo e che, non a caso, non ha lasciato del tutto indifferenti diverse società estere, Newcastle incluso. I ‘Magpies’ sono uno di quei club intenzionati ad agire sulle corsie esterne in vista della prossima estate e non è affatto escluso che, sulla lista dei desideri di Pif, possa esserci anche il nome di Dimarco.

Calciomercato Inter, il Newcastle va a caccia del rinforzo sulla sinistra: spunta fuori l’ipotesi Dimarco

Non solo Kieran Tierney dell’Arsenal, considerato come il primo obiettivo per l’out mancino bianconero, il Newcastle potrebbe essere costretto a guardare in Italia qualora l’affare che riconduce al numero 3 dei ‘Gunners’ non dovesse andare in porto.

Per esempio, un nome che potrebbe emergere fuori è sicuramente quello di Federico Dimarco: il quale rappresenta non soltanto un profilo giovane su cui poter puntare, ma che è colmo di un potenziale che può e che deve ancora emergere del tutto. Sia chiaro però, oltre ad essere diventato, oramai, un titolare inamovibile di questa squadra, il classe ’97 rappresenta anche il vero e proprio simbolo della Milano nerazzurra (in quanto milanese doc e cresciuto, sin da piccolo, nel settore giovanile della ‘Beneamata’). Tutti motivi per cui l’Inter lo reputa, ad oggi, al pieno centro del progetto.

La posizione di Marotta e Ausilio è molto chiara, insomma, e non è altro che quella di poter valutare, eventualmente, una sua cessione solo ed esclusivamente di fronte ad una proposta davvero irrinunciabile (come minimo attorno ai 40 milioni di euro). Restando sempre in tema, il classe ’97 ha dovuto, per via di un sovraffaticamento muscolare accusato nella zona addominale, rinunciare agli ultimi due impegni contro Bologna e Lecce ma, ad ogni modo, potrebbe tornare a figurare perlomeno tra i convocati di Inzaghi in vista della prossima trasferta a La Spezia.

Aprendo un’altra parentesi invece, che questa volta ha a che fare con Brozovic, c’è stato qualcuno in particolar modo che si è soffermato a proposito della situazione che l’Inter sta vivendo in mediana.

Biasin a Tv Play: “Nessun dubbio. La miglior Inter si è vista con Brozovic e Calhanoglu”

Il noto giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito di Marcelo Brozovic e non solo.

“Non ho alcun timore nel dirlo, anzi, continuo a pensare che questa squadra possa dare il massimo solo con Brozovic in cabina di regia e Calhanoglu lì al suo fianco. Viceversa, sarà sempre un gioco non brutto da vedere, attenzione, ma limitato. Quando si è vista la miglior Inter? Nel periodo novembre-dicembre del 2021″.