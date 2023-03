A mercato chiuso nuovo rinforzo per Inzaghi: “C’è solo l’Inter”

Il tecnico piacentino ha finalmente ottenuto ciò che desiderava. Ora lo si può dire, c’è finalmente un nuovo rinforzo sulle corsie laterali

Minimo sforzo, massima resa. Con una prestazione di carattere, l’Inter è finalmente riuscita a ritrovare la via dei tre punti in campionato dopo lo sconfortante ko maturato contro il Bologna una sola settimana fa esatta.

Ottima la prova offerta nel complesso dai ragazzi di Inzaghi che grazie alle reti siglate da Mkhitaryan e Lautaro, una per tempo, sono così riusciti ad avere la meglio sul Lecce per 2-0. Un match che ha, di fatto, permesso ad alcuni membri della rosa nerazzurra di mettersi non soltanto in mostra, ma di mettere altri minuti ‘in saccoccia’. E’ il caso di Robin Gosens. L’attuale numero 8 dell’Inter, oltre ad aver offerto un’ottima prestazione, è rimasto in campo per 90′ di gioco…Ed ha così parlato a fine gara a proposito del suo momento di forma.

Gosens ammette: “Adesso mi sento meglio. In campo tocca soffrire. Cosa c’è nel mio futuro? Solo l’Inter”

Intervenuto direttamente nel post-gara di Inter–Lecce, il laterale tedesco Robin Gosens ha fatto chiarezza sul difficoltoso momento vissuto da egli stesso negli scorsi mesi e ha, poi, deciso di uscire allo scoperto anche sul suo futuro. Da qui le sue dichiarazioni.

“Volevamo vincere, era una partita fondamentale per noi. Mi sono sentito bene in campo. Finalmente sto riuscendo a recuperare la condizione che mi mancava. Questi sono altri 90 minuti fondamentali per me. Sono molto contento sia a livello personale che di squadra. Per migliorare mi tocca soffrire in campo ed è una cosa che voglio. Solo così si cresce. Sul mio futuro? C’è solo l’Inter“.

Parole che testimoniano ulteriormente, quindi, tutta la voglia di rivalsa che il calciatore nutra, tutt’ora, dentro di sé. Ad essere sinceri, infatti, un Gosens in questo formato rappresenta sì un nuovo acquisto per Inzaghi e tutta l’Inter, ma anche un degno rivale di Dimarco che, con questa condizione fisica, può seriamente contendersi un posto col laterale ‘made in Italy’ sull’out mancino. Anche il tecnico piacentino si è, non a caso, detto più che soddisfatto della sua prestazione: al punto da averlo ammesso in prima persona nel post gara col Lecce.

Inzaghi: “Subentrare non è mai facile, ma Gosens mi sta convincendo sempre più. E’ cresciuto”

La prestazione offerta da parte di Robin Gosens contro il Lecce, lascia ben sperare sia tutti i tifosi dell’Inter che, in particolar modo, Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino si è, infatti, soffermato sulla prova del tedesco ammettendo, poi, tutta una serie di cose.

“Ultime due gare a parte, dove ha giocato 90′ sia a Bologna che qui col Lecce, Gosens mi sta convincendo da un sacco di tempo. L’ho visto cresciuto negli ultimi allenamenti, ma anche quando subentrava al posto di Dimarco nelle passate uscite. Subentrare non è mai facile, ma devo ammetterlo: mi sta convincendo sempre più”.