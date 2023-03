Scambio con Asllani: all’Inter l’erede di Skriniar

L’ex centrocampista dell’Empoli può regalare ad Inzaghi il successore dello slovacco. Da Scalvini a Smalling, tutti i possibili nomi

Ci son volute settimane e settimane per mettersi definitivamente alle spalle la batosta Skriniar: difensore che, a sorpresa, ha deciso di non rinnovare assieme all’Inter.

E’ stato nel finale dello scorso gennaio, infatti, che lo slovacco ha deciso di firmare un pre-contratto assieme al Psg che sarà valido da luglio in poi. Ciò che ha sorpreso però, non è stato il fatto che Skriniar abbia deciso di accasarsi al progetto dei parigini, bensì quello di prendere tempo senza aver fatto mai e poi mai sapere nulla a Marotta e Ausilio (i quali, poi, si sono chiaramente detti dispiaciuti di quanto accaduto). Ad ogni modo, per l’Inter è tempo di guardare avanti e di pensare, quindi, ad un degno sostituto del classe ’95.

Djalo a parte, il quale ha rimediato la rottura del crociato nell’ultimo turno di campionato contro il Lens, nelle scorse settimane sono stati accostati diversi nomi al reparto difensivo dell’Inter. Si è passati, non a caso, da N’Dicka e Smalling: fino ad arrivare anche a Scalvini e Soyuncu (con quest’ultimo che sembra proiettato in direzione Atletico, però). E’ ancora presto per poter dire cosa accadrà realmente anche se, assieme a tutti questi nomi, resta da dover tenere comunque in considerazione qualcuno della nostra Serie A…Dove non è affatto da escludere che possa piacere un calciatore in particolare della Fiorentina (e no, non stiamo parlando di Milenkovic).

Calciomercato Inter, spunta fuori l’ipotesi Martinez Quarta: Asllani potrebbe essere la chiave di tutto

Per via della poca continuità con cui Kristjan Asllani è sceso in campo in questa stagione, il centrocampista albanese potrebbe anche dire addio all’Inter a fine anno tramite un eventuale ed ipotetico scambio con Martinez Quarta.

Soli 285′ in Serie A per lui: al che i nerazzurri stavano già tenendo a portata di mano l’idea di un possibile prestito in vista della prossima stagione. Tra le tante ipotesi però, in virtù del fatto che l’Inter necessita ancora di ingaggiare il futuro erede di Skriniar, gli stessi nerazzurri potrebbero finire anche per utilizzarlo come eventuale contropartita tecnica. Un’idea che potrebbe, nel caso, prendere corpo dalle parti di Milano potrebbe essere quella di offrirlo in cambio di Martinez Quarta, attuale difensore centrale della Fiorentina e, da un po’ di tempo a questa parte, anche nel giro della Nazionale argentina. All’occorrenza, potrebbero anche essere gli stessi intermediari di Asllani a cercare di progettare questo presunto scambio col classe ’96.