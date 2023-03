Barella-Bennacer nella stessa squadra: Inter e Milan ‘temono’ la firma

Le due milanesi tremano. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Occhio all’affondo estero che può mettere in seri guai una tra Inter e Milan

Più passano i giorni e più si avvicina man mano l’estate. Di conseguenza, anche la sessione di calciomercato estiva si appresta a ritornare più forte che mai. Tante, tantissime le squadre che saranno chiamate a compiere numerosi ed importanti investimenti, a prescindere che si tratti di affari in entrata o in uscita poi, e tra queste c’è anche l’Inter.

I nerazzurri, non a caso, hanno il compito di dover far registrare quel famoso attivo da 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno, ma dovranno pur sempre cautelarsi e provare a resistere a tutti gli assalti esteri per i propri big. Le intenzioni da parte dei nerazzurri, perlomeno ad oggi, restano quelle di arrivare a cedere Dumfries su tutti. Attenzione però, in quanto anche uno tra Correa e Brozovic può seriamente dire addio.

Oltre a loro, poi, ci sono anche tanti altri big come: Bastoni, Lautaro e Barella che hanno attirato già da tempo l’attenzione di importantissimi club europei. Proprio quest’ultimo, infatti, piace moltissimo da mesi e mesi a Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco stravede per lui e, in caso di riconferma al Liverpool, può seriamente tentare un affondo per il centrocampista cagliaritano.

Anche sul fronte Milan, tra l’altro, la situazione non è poi chissà alquanto differente. Diciamo questo proprio in virtù del fatto che l’ormai ex allenatore del Borussia Dortmund nutre un debole calcistico anche per lui. Non è affatto escluso, quindi, che uno dei due possa eventualmente dire addio a Milano nei prossimi mesi: per poi approdare, nel caso, alla corte dei ‘Reds’.

Calciomercato, il Liverpool prepara la rivoluzione: nel mirino Barella e Bennacer

Così come accaduto al Barcellona negli scorsi anni, anche il Liverpool è chiamato a dover attuare una vera e propria rivoluzione a causa degli insoddisfacenti risultati ottenuti in stagione. Per farlo, si guarda sia a Barella che a Bennacer.

A onor del vero, infatti, i ‘Reds’ hanno incominciato la propria stagione in maniera pessima: tant’è che solamente fino a poche giornate fa si trovavano a metà classifica nella griglia generale di Premier. Ben sotto le aspettative la stagione compiuta da parte dei ragazzi di Jurgen Klopp, con quest’ultimo che è finito, in seguito, in fortissima discussione. Nonostante questo però, il Liverpool sembrerebbe essersi oramai questo brutto periodo alle spalle e, a certificarlo, è stato quell’ultimo successo ottenuto per 7-0 contro il Manchester United nello scorso weekend.

Ad oggi ci sono, dunque, buone possibilità di poter vedere il tecnico tedesco continuare a sedere sulla sua attuale panchina anche in vista della prossima stagione. E’ stato proprio lui, non a caso, ad aver individuato anzitempo tutta una serie di osservati speciali che, egli stesso, vorrebbe accogliere alla propria corte nella prossima estate. Tra questi, oltre ad un importante innesto in difesa, Klopp desidererebbe avere a propria disposizione un nuovo rinforzo a centrocampo: motivo per cui avrebbe già fatto sapere di essere interessato a Barella e Bennacer.

Nonostante il recente rinnovo di contratto dell’algerino, quindi, uno dei due può seriamente arrivare a dare il proprio addio a Milano. Ormai si sa, quando una società inglese si mette in testa una qualsiasi cosa è disposta, poi, a far di tutto purché questo proprio desiderio si realizzi. In tal senso, sia Inter che Milan sono avvisate.