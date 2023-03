L’Inter a Klopp: 130 milioni per la doppia firma

130 milioni: ecco quanto vorrebbe spendere il tedesco Klopp per la prossima stagione. E la cifra potrebbe anche gonfiarsi

Klopp resterà al Liverpool se la proprietà darà il suo ok a una mezza rivoluzione della rosa. L’obiettivo del tedesco è quello di poter dare inizio a un nuovo ciclo. Si cercano quindi nomi nuovi, dalla difesa al centrocampo.

Klopp cerca gente fresca e affamata. E potrebbe guardare anche in casa Inter. Su tutti, piacciono Nicolò Barella per il centrocampo e Bastoni in difesa. Ma occhio anche a Fabbian e Pirola…

Il centrocampista sardo è un vecchio pallino di Klopp. Mentre per difesa si sogna di poter costruire un reparto con tutti giovani già forti. Il nome fondamentale, in questo senso, sarebbe quello di Alessandro Bastoni. Per prenderli entrambi Klopp dovrebbe convincere il Liverpool a sborsare circa 130 milioni.

Inoltre, l’allenatore tedesco potrebbe essere interessato a prendere giovani promesse del calcio italiano. I suoi preferiti in questo senso sono Scalvini dell’Atalanra, Pirola della Salernitana (in prestito dall’Inter), Gnonto del West Ham e Fabbian della Reggina (sempre in prestito dall’Inter).

Klopp vuole investire 130 milioni per la doppia firma

Nonostante l’exploit del 7-0 allo United, i Reds di Klopp stanno vivendo una stagione difficile. Pesa moltissimo il 2-5 subito in Champions League dal Real Madrid ad Anfield Road. Il tecnico tedesco sta già cercando di ricostruire. Ed è pronto anche ad abiurare al suo credo calcistico pur di far rinascere la squadra.

Jürgen Klopp ama il Liverpool, e non vorrebbe mai lasciarlo. Subentrato nell’ottobre 2015 all’esonerato Brendan Rodgers, Klopp ha crearo negli anni una squadra a sua immagine e somiglianza: tenace e al tempo stesso flessibile, sempre aggressiva e laboriosa. La pratica di pressare l’avversario immediatamente dopo aver perso palla senza aspettare di riorganizzare la difesa è diventata quasi una legge per il gioco di Klopp. Ma sembra che sia arrivato il momento di cambiare. Sia il gioco che gli interpreti.

La macchina non gira più come dovrebbe. Il motore appare ingolfato. E tutto ciò delude profondamente Klopp. Ecco perché si è parlato di un possibile divorzio. Qualcuno lo ha anche accostato alla panchina nerazzurra. Una suggestione a oggi impossibile…

Il bravo allenatore ha sempre un piano B

Klopp deve imparare a cambiare mentalità. E per farlo a Liverpool vuole nuovi giocatori. Per questo Klopp chiederà alla società di investire almeno 130 milioni. Per l’Inter, però, sia Barella che Bastoni sono incedibili. Sul secondo pesa comunque il nodo rinnovo. Se Bastoni non dovesse rinnovare entro fine stagione, l’Inter potrebbe cederlo per non perderlo poi a zero come accaduto con Skriniar.

Anche Simone Inzaghi in questi giorni sta pensando spesso al “piano B“. Almeno è ciò che pubblico e stampa gli chiedono più insistemtemente e che Inzaghi è stato dunque costretto a considerare. Il tecnico è da anni criticato per la sua intransigenza tattica.

Durante l’ultima conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Spezia-Inter, Simone Inzaghi ha risposto a chi gli chiesto le sue idee in merito al cambiare di modulo. Nell’arco della stagione ha sempre usato il 3-5-2 e non ha mai attuato un eventuale piano B a livello tattico.

“Inizialmente nella mia carriera e anche nel mio primo anno da professionista ho giocato con un altro modulo“, ha risposto il mister. “Adesso qui all’Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ma durante la gara si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più. Di volta in volta cercherò di fare le giuste considerazioni“. Lo farà davvero?