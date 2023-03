DIRETTA Serie A, Spezia-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta lo Spezia di Semplici nella 26esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita allo Spazio nel primo anticipo del venerdì che apre la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi di classifica molto diversi che sarà diretta da Marinelli di Tivoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria contro il Lecce di domenica scorsa, vogliono tornare al successo anche in trasferta per blindare il secondo posto alle spalle del Napoli e prepararsi nel migliore dei modi alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto in programma martedì prossimo. Dall’altro i bianconeri di Leonardo Semplici, privi degli squalificati Marchetti e Reca, vanno a caccia di una vittoria di prestigio dopo i pareggi contro Udinese e Verona per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Alberto Picco in tempo reale.