Esonero Inzaghi, spunta un nuovo indizio

Il futuro del tecnico piacentino è incerto anche per i bookmaker, ecco il dato che risalta agli occhi degli esperti di mercato

La vittoria contro il Lecce in campionato ha dato man forte a Simone Inzaghi per scacciare le critiche sulla questione continuità di risultati, spesso caratterizzante in negativo il gruppo nerazzurro in questa stagione. L’Inter affronterà lo Spezia con la determinazione adeguata per continuare lungo questo percorso positivo e non ci saranno scusanti per qualsivoglia tipo di risultati differenti dalla vittoria.

Intanto, il futuro del tecnico piacentino non è stato ancora deciso dalla dirigenza nerazzurra. Ci sono buone probabilità che resti alla guida del suo gruppo ancora per molto, ma cresce anche il malcontento e la voglia di ripartire da nuovi profili di spessore. Le voci relative ai ritorni di Mourinho e Conte popolano un grande insieme di mere suggestioni di mercato, slegate spesso dalla veridicità dei fatti. Marotta ha chiesto esplicitamente un’inversione di rotta verso il successo, e questa potrebbe passare anche attraverso un cambio radicale.

Inzaghi tra esonero e permanenza: le stime di mercato

Secondo i bookmaker, l’esonero di Inzaghi è oggi quotato intorno a 7.50, ben più bassa rispetto a quella circolata nelle ultime settimane. Le ultime uscite altalenanti avrebbero quindi alterato questo valore, invitando l’Inter a fare due conti in casa.

Al momento le sue prestazioni non sono in discussione critica, perché ha pur sempre condotto i suoi alla vittoria della Supercoppa e si ritrova a disputare Champions League e Coppa Italia. Resta secondo in campionato dietro al Napoli, anche se le chance di vittoria dello Scudetto sono pressoché nulle. Insomma dati confortanti, ma è chiamato comunque a dare di più. Altrimenti l’Inter potrebbe restare immobile nella mediocrità.