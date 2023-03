Investimento da oltre 50 milioni: Simeone fa spesa all’Inter

La stagione di Denzel Dumfries è stata tutt’altro che indimenticabile finora. Le prestazioni in calo, la concorrenza di Darmian e il mercato all’orizzonte: la situazione

Gli alti e bassi hanno costituito largamente la stagione dell’Inter, in particolare in campionato dove il rendimento ha vissuto un saliscendi di emozioni continuo ed imprevisto. Una situazione da limare e che ha coinvolto anche diversi singoli.

Non mancano infatti anche i big che stanno performando ben al di sotto delle aspettative e delle loro reali possibilità. Uno su tutti è Denzel Dumfries che nel suo primo anno di Inter ha ben sostituito Hakimi, mentre nel secondo tra rumors, voci di mercato, concorrenza ed anche un Mondiale di mezzo ha visto calare sensibilmente il proprio apporto. Non è infattii mancato qualche errorino di troppo senza dimenticare le gerarchie sovvertite da Inzaghi, con Darmian divenuto titolare a destra al suo posto con enorme costanza soprattutto da inizio 2023. Spesso accostato ad un addio tra Premier League e Liga, Dumfries intanto sta provando a farsi di nuovo largo tra le maglie di casa Inter, in attesa dell’estate, quando probabilmente sarà sacrificato all’altare dei conti a fronte di un’offerta adeguata. Intanto su di lui il clima non è semplice come si è visto anche la settimana scorsa nella vittoria interna contro il Lecce. La curva dell’Inter non ha digerito bene la prestazione del laterale olandese, in particolare nel primo tempo, bersagliando l’ex PSV difeso poi da Lautaro al momento del gol proprio su assist di Dumfries.

Calciomercato Inter, Dumfries per Simeone: cifre e ingaggio

Nel computo complessivo la stagione di Dumfries per ora resta negativa, fermo restando che c’è ancora qualche mese per provare a dare un contributo importante alla causa prima di affrontare di petto la sessione di calciomercato.

In ottica europea anche l‘Atletico Madrid è a caccia di un terzino destro di valore da inserire in rosa. Dumfries può finire nel mirino del ‘Cholo’ Simeone qualora sfumassero altri obiettivi importanti in quella zona del campo. Il club biancorosso della capitale potrebbe però offrire non più di 22-25 milioni di euro per il cartellino del numero 2 di Simone Inzaghi, garantendo all’olandese un contratto quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione. In una casistica di questo tipo il totale dell’investimento, tra cartellino e ingaggio lordo, sarebbe di 51-53 milioni di euro, operazione comunque importante. Molto dipenderà dalle necessità e dalle dinamiche che si presenteranno, senza dimenticare il verdetto del campo.