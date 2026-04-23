Non sarà in panchina: squalifica UFFICIALE per Lazio-Inter

È arrivata la decisione del Giudice sportivo

Paga a caro prezzo l’ammonizione che si è beccato nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In queste ore è arrivata l’ufficialità di una decisione attesa.

Maurizio Sarri non sarà in panchina nella finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter fissata per il 13 maggio allo stadio Olimpico.

Il tecnico biancoceleste è stato sospeso un turno dal Giudice sportivo dopo che ieri, nella sfida con l’Atalanta in quel di Bergamo che metteva in palio l’accesso alla finale di Roma, ha rimediato un cartellino giallo. Era diffidato, di conseguenza la decisione del Giudice era scontata. Contro l’Inter sarà sostituito dal suo vice Ianni.

Sarri sarà invece regolarmente in panchina nella sfida di campionato che andrà in scena, sempre allo stadio Olimpico, quattro giorni prima. Esattamente sabato 9 marzo alle ore 18, come stabilito e annunciato oggi dalla Lega Serie A.