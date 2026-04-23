Chivu sotto attacco: “Peggior allenatore della storia d’Italia”

Il tecnico rumeno vittima di pesantissime accuse: “E se mi dite che sto rosicando vi mando a fanculo”

C’era grande scetticismo intorno a Cristian Chivu a inizio stagione. La scelta dell’Inter di affidare la panchina a un allenatore quasi esordiente aveva fatto storcere il naso a tanti tifosi e addetti ai lavori. Ma grazie ai risultati il tecnico rumeno ha fatto ricredere tutti. O meglio, quasi tutti, perché c’è chi ancora lo critica pesantemente: “È un presuntuoso sopravvalutato che parla a sproposito dal caso Bastoni in avanti”.

Lo ha detto Giancarlo Padovan a Radio Radio aggiungendo: “Scudetto vinto nonostante Chivu, uno degli allenatori peggiori della storia d’Italia. Immeritatamente si è trovato nel posto giusto al momento giusto. In tutta la stagione ha utilizzato il modulo di Inzaghi senza una mezza idea riconoscibile. Ha battuto in rimonta il Como, sembra che sia andato in finale di Champions. Doblete? L’Inter non ha ancora vinto niente, deve fare una finale di Coppa Italia“.

“È stato eliminato dal Bodo con due sconfitte, facendo svergognare una squadra che l’anno prima aveva fatto la finale. Ha perso la Supercoppa Italiana e vinto uno scudetto per mancanza di avversarie. Mi dicono che sto rosicando? Non mi leggete questi commenti o vi mando a fanculo. Chivu è stato deludente dal punto di vista comunicativo e tattico. Dare la patente di mago a un allenatore con 51 panchine di Serie A non ha senso. Ha perso tutti gli scontri diretti, tranne due: uno rubando con la Juve e l’altro contro mezza Roma”.