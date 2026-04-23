Calciomercato Inter, primo acquisto: “Accordo raggiunto”

Marotta e Ausilio piazzano il primo colpo per la prossima stagione. Ma l’affare potrebbe essere addirittura doppio

L’Inter è la prima squadra di Serie A ad essersi aritmeticamente qualificata per la prossima Champions League. L’obiettivo finale resta lo scudetto, come lo era per Napoli e Milan (checché ne dicano Conte e Allegri), ma intanto il club sa di poter contare sui soldi della partecipazione alla massima competizione europea per club. E quindi a impostare il mercato estivo. A tal proposito Marotta e Ausilio avrebbero quasi chiuso il primo colpo.

Secondo quanto riportato dal sito gazzetta.it, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo con Tarik Muharemovic ed il suo entourage per il trasferimento all’Inter. Durata del contratto e ingaggio già definiti, ora bisogna trattare con il Sassuolo, che valuta il difensore centrale almeno 30 milioni di euro. E con la Bosnia qualificata ai Mondiali, il prezzo potrebbe salire se si facessero avanti club di Premier League.

Inoltre c’è la clausola a vantaggio della Juventus, cui andrà il 50% di quanto incassato con la cessione di Muharemovic. Sempre in casa neroverde, Chivu stima anche il centrocampista Ismael Kone. Sui social c’è chi suggerisce di supervalutare il mediano canadese e sottostimare il bosniaco per non rimpolpare le casse juventine, ma è un rischio che è meglio non correre.