Calciomercato Inter, primo acquisto: “Accordo raggiunto”

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Marotta e Ausilio piazzano il primo colpo per la prossima stagione. Ma l’affare potrebbe essere addirittura doppio

L’Inter è la prima squadra di Serie A ad essersi aritmeticamente qualificata per la prossima Champions League. L’obiettivo finale resta lo scudetto, come lo era per Napoli e Milan (checché ne dicano Conte e Allegri), ma intanto il club sa di poter contare sui soldi della partecipazione alla massima competizione europea per club. E quindi a impostare il mercato estivo. A tal proposito Marotta e Ausilio avrebbero quasi chiuso il primo colpo.

Calciomercato Inter, accordo con Muharemovic
Inter e Muharemovic pronti a stringersi la mano – Grafica Interlive.it

Secondo quanto riportato dal sito gazzetta.it, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo con Tarik Muharemovic ed il suo entourage per il trasferimento all’Inter. Durata del contratto e ingaggio già definiti, ora bisogna trattare con il Sassuolo, che valuta il difensore centrale almeno 30 milioni di euro. E con la Bosnia qualificata ai Mondiali, il prezzo potrebbe salire se si facessero avanti club di Premier League.

Inoltre c’è la clausola a vantaggio della Juventus, cui andrà il 50% di quanto incassato con la cessione di Muharemovic. Sempre in casa neroverde, Chivu stima anche il centrocampista Ismael Kone. Sui social c’è chi suggerisce di supervalutare il mediano canadese e sottostimare il bosniaco per non rimpolpare le casse juventine, ma è un rischio che è meglio non correre.