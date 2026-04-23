Inter | Chi resta, chi parte e chi è in bilico: il punto sui 24 giocatori in rosa

Gli uomini mercato Marotta e Ausilio insieme al tecnico Chivu devono decidere le strategie per il futuro

Manca un mese al termine della stagione e l’Inter è ancora in corsa per due trofei. Da un lato lo scudetto con 12 punti di vantaggio su Napoli e Milan a cinque giornate dal termine sembra soltanto una formalità. Dall’altro c’è la finale di Coppa Italia da giocare contro la Lazio. Ma c’è anche da progettare il futuro: in primis il rinnovo di Cristian Chivu, poi il tecnico con Marotta e Ausilio faranno il punto sulla rosa attuale.

Esaminiamo reparto per reparto quali sono le strategie dell’Inter. In porta sono in risalita le quotazioni di Josep Martinez, il cui agente ha parlato a Interlive.it dopo la semifinale di Coppa Italia col Como. Verso l’addio invece Sommer, in scadenza di contratto così come Di Gennaro che potrebbe invece rinnovare per un’altra stagione come terzo.

In difesa è scontato il riscatto di Akanji dal Manchester City e salvo sorprese restano anche Dimarco e Bisseck. Salutano da svincolati Acerbi e Darmian, mentre per tutti gli altri ci sono valutazioni da fare. A De Vrij potrebbe essere offerto il rinnovo a ingaggio dimezzato, per Bastoni, Luis Henrique e Carlos Augusto (se non rinnova) si valuteranno offerte, mentre per Dumfries resta valida la clausola rescissoria.

A centrocampo, oltre a Barella, Sucic e Zielinski, anche Calhanoglu verso la conferma a prescindere dal rinnovo. Via invece Frattesi e Mkhitaryan (a costo zero). Riflessioni in corso su Diouf. In attacco, infine, si punterà ancora su Lautaro Martinez e Pio Esposito, insieme ad almeno uno tra Thuram e Bonny. Uno dei due francesi può lasciare l’Inter alla giusta cifra.