Bernardo Silva rifiuta l’Arabia: per i dati l’Inter è la meta migliore

Il centrocampista portoghese si libererà a costo zero dal Manchester City. Dopo i Mondiali col Portogallo la scelta finale

Niente più ultra trentenni a parametro zero. Con Oaktree è cambiata la politica di mercato dell’Inter, ma se la scorsa estate il divieto era quasi assoluto, per il futuro il fondo americano è disposto a fare qualche rara eccezione. Deve valerne la pena a sia a livello economico che tecnico e in questo secondo parametro rientra sicuramente Bernardo Silva, che il prossimo 10 agosto compirà 32 anni.

In scadenza di contratto con li Manchester City, ha già reso noto che la sua avventura con gli Sky Blues finirà al termine di questa stagione. Una decisione sul futuro probabilmente l’ha già presa, ma la renderà nota soltanto dopo i Mondiali con il Portogallo. Intanto il sito Team Talk rivela che Bernardo Silva ha rifiutato le ricche offerte saudite, non essendo intenzionato a trasferirsi in Arabia. In corsa ci sono tante squadre.

Dal Barcellona al Chelsea, dal Benfica al Galatasaray e non solo. Ma per gli inglesi ad oggi in pole ci sarebbe la Juventus. In Italia, tuttavia, Bernardo Silva continua a essere seguito anche da Como, Milan e Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri, secondo il portale SciSports che analizza i dati calcistici con parametri scientifici, il gioco del fantasista lusitano si sposerebbe meglio proprio con il calcio di Chivu. E allora perché non dare retta alla scienza.