L’eurorivale fa paura: si avvicina il giorno della verità per Inzaghi

Perde l’Inter, contro la quartultima in classifica in Italia, e per Inzaghi si avvicina il giorno della verità

Martedì 14 marzo l’Inter dovrà vedersela in Portogallo contro il Porto. L’eurorivale dei nerazzurri non sembra sulla carta uno squadrone, ma i nerazzurri arrivano alla sfida di Champions League nel peggiore dei modi.

L’Inter ha collezionato l’ennesima sconfitta in trasferta, questa volta contro lo Spezia. Il Porto, invece, ha battuto, seppur con un po’ di fatica, l’Estoril. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Grujic al 9′, di Franco al 31′ e del solito Taremi su rigore al 73′. I goal del Porto hanno reso vane le marcature di Gouveia al 27′ e Geraldes su rigore al 67′. È finita 3-2, dunque: questo il risultato finale dell’anticipo del 24° turno di Primeira Liga.

In Portogallo i prossimi avversari di Inzaghi sono al secondo posto in classifica con 57 punti, a -5 dalla capolista Benfica. L’Inter, con una partita in più rispetto al Napoli, è invece a -15. La differenza è lampante. Da una parte c’è una squadra in forma e risoluta. Dall’altra una formazione sfiduciata e ormai senza direzione.

Ci sono poche buone notizie per l’Inter. L’unico dato incoraggiate riguarda gli accaccati del Porto. Sergio Conceição ha dovuto registrare nella lista degli assenti quattro pedine importanti. Gli infortunati sono in dubbio anche in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Chi sono? Francisco Meixedo, João Marcelo, Galeno ed Evanison. E a questi quattro potrebbe aggiungersi un’altra assenza importante.

Nonostante la vittoria per 3-2, arrivano brutte notizie per Sergio Conceição dalla gara contro l’Estoril. Il tecnico rischia infatti di perdere un giocatore chiave del suo scacchiere in vista di Porto-Inter di martedì.

Inzaghi pronto al giorno della verità: martedì si gioca tutto contro il Porto

Nella gara vinta per 3-2 contro l’Estoril, infatti, al 55′ è stato costretto a uscire il terzino destro Joao Mario. Uno dei più vivaci del Porto nella sfida di andata a Milano. Per il laterale si parla di distorsione al ginocchio. L’infortunio sarà valutato in giornata in vista proprio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’uomo da temere del Porto è in definitiva l’allenatore. Sergio Conceição sta facendo un lavoro meraviglioso in Portogallo. Con una squadra di livello medio sta giocando meglio del previsto in campionato e ha finora stupito in Champions. L’Inter può contare su almeno tre top player: Lautaro, Barella e Calhanoglu. Il Porto sta portando a livelli alti giocatori sulla carta di fascia media. E probabilmente venderà d’estate i più richiesti. Gli unici nomi di impatto sono Pepe e Costa.

Non va dimenticato che nel 2021, in due edizioni diverse della Champions League, il Porto ha saputo eliminare la Juventus agli ottavi di finale e ottenere quattro punti nel doppio confronto col Milan nella fase a gironi. Non è mai stata fra le favorite alla vittoria del trofeo e non può contare su grandi campioni ma dimostra fame e grande spirito di sacrificio. Due caratteristiche che all’Inter mancano incredilmente.

Inzaghi sarà giustamente preoccupato. Perdendo a Oporto potrebbe giocarsi la conferma sulla panchina nerazzurra. Ecco perché non è esagerato parlare di giorno della verità per Simone Inzaghi. La squadra non ha bisogno di essere motivata in sfide del genere, ma la trasferta può rischiare di trasformarsi in un incubo per i nerazzurri. In molti già vorrebbero la testa di Inzaghi a prescindere. Si spera però che l’allenatore possa confermare la sua nomea di uomo da coppe.