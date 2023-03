Champions o l’incubo Premier diventa realtà: 230 milioni

Non solo Dumfries, l’Inter rischia di dire addio a due tra Bastoni, Lautaro e Barella in caso di mancata qualificazione alla Champions. Tutto quello che può accadere

I recentissimi ko maturati in campionato contro Bologna e Spezia non possono e non devono assolutamente gettare l’Inter nella disperazione.

L’Inter può dare ancora una svolta alla propria stagione. Come? Con la qualificazione ai quarti di Champions. Per farlo, sarà necessario dover ricompattarsi più di prima, una cosa che va fatta anche per ‘salvaguardare’… La prossima Champions.

Il superamento degli ottavi frutterebbe altri 20 milioni di euro circa alle casse del club: motivo per cui si può e si deve superare l’ostacolo Porto nel match di domani sera. Quanto al percorso in Serie A, invece, non arrivare tra le prime quattro della classe significherebbe, salvo un clamoroso cambio di proprietà, rischiare di salutare non solo uno ma ben due big. Al di là di Dumfries, che rimane il prescelto per fare cassa, a rischio addio finirebbero Bastoni, Barella e Lautaro. Tutti e tre – valutazione complessiva sui 220/230 milioni di euro – vantano importanti pretendenti in Premier League.

‼️Il polacco #Marciniak arbitrerà #PortoInter #UCL

📊Con lui i nerazzurri hanno ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi, l’ultimo ad ottobre in casa del Barcellona#Kwiatkowski al Var📺 #UCL pic.twitter.com/fcg2jmGiNc — Interlive (@interliveit) March 12, 2023

Doppio addio senza Champions: la Premier su Barella, Bastoni e Lautaro

La Premier League non ha alcuna paura di mettere sul piatto cifre importanti e questa cosa la si è ben percepita anche nello scorso calciomercato di gennaio, con i club inglesi che hanno speso ben 922 milioni di euro.

Un investimento da record, folle, che ha messo in ulteriore evidenza la netta differenza che vi è ad oggi tra la Premier e la Serie A (sia sul piano del gioco che, a maggior ragione, a livello economico). Proseguendo su questo stesso e identico discorso – così come accaduto a Traore negli scorsi mesi, il quale è approdato al Bournemouth.

Parlano degli interisti sopracitati: Bastoni è nei radar di Manchester City, Tottenham, Mancherster United e Liverpool, Barella anche lui obiettivo di ‘Reds’ e Red Devils’. Lautaro, infine, piace moltissimo al trittico Newcastle-Tottenham-Manchester United.

Due di questi potrebbero, quindi, dire seriamente addio in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions. Un qualcosa che l’Inter non può assolutamente permettersi, ugualmente, se vuole continuare il proprio processo di crescita restando, nel mentre, competitiva in Italia e in Europa.