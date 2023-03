Dall’Inghilterra: Dumfries in Premier con lo scambio

Non sembra del tutto chiuso il canale che potrebbe portare Denzel Dumfries in Premier League: dall’Inghilterra arriva la notizia di una trattativa con scambio

Com’è noto, l’Inter vuol cedere Dumfries per portare in cassa almeno una quarantina di milioni. Ma il prezzo appare troppo caro anche per i ricchissimi club di Premier.

L’ultima suggestione di mercato arrivata dall’Inghilterra parla di un possibile accordo con scambio: in questo modo Dumfries potrebbe davvero accasarsi in una squadra di Premier.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo inglese Sun Sport, Denzel Dumfries sarebbe di nuovo finito nel mirino del Manchester United. Anche in passato i Red Devils hanno sondato l’olandese, parlandone direttamente con la sua procuratrice. L’affare non si è fatto, ma non è detto che non possa trovare una realizzazione con l’arrivo del caldo.

In vista del mercato estivo, lo Uniter potrebbe approfondire il confronto già inaugurato con la Pimenta e far arrivare una proposta all’Inter. L’idea, secondo il Sun Sport, potrebbe essere quella di portare l’esterno difensivo olandese in Inghilterra attraverso uno scambio: i Red Devils potrebbero girare all’Inter l’ex Milan Diogo Dalot.

Dumfries non sarebbe per nulla contrario alla destinazione inglese: da tempo pensa a un trasferimento. Per la società nerazzurra, invece, l’idea di uno scambio secco è poco praticabile.

Ancora trattative in Premier per Dumfries: stavolta si parla di uno scambio

Dalot non è male, e non dispiacerebbe affatto a Inzaghi. Già in passato il terzino destro portoghese è stato preso in considerazione come nome per il post-Dumfires. Ma di certo non attraverso uno scambio, visto che la priorità dell’Inter, in questo momento, è incassare.

Le informazioni contenute nell’articolo del Sun sembrano dunque poco credibili. Innanzitutto sembra che lo United, proprio in questi giorni, stia trattando il rinnovo con Dalot oltre l’attuale accordo che ha un termine fissato nel 2024 (termine giunto dopo che è scattata l’opzione di prolungamento unilaterale). Inoltre, sembra che Dumfries non possa essere considerato un nome gratido al 100% a Manchester: il primo obiettivo per la fascia dei Red Devils è Frimpong del Bayer.

E infine c’è il problema principale, già accennato: l’Inter vuole o, meglio, deve incassare soldi per Dumfries. Uno scambio non avrebbe senso. Uno come Dalot farebbe comodo: è giovane e promettente, ma guadagna troppo e poi non ha un’esperienza troppo positiva in Italia alle spalle.

Dalot all’Inter: strada complicata

Il ventitreenne Diogo Dalot è un terzino destro assai dotato tecnicamente e soprattutto molto veloce. Per il gioco di Inzaghi potrebbe essere una pedina fondamentale, sia in fase di spinta che in difesa. Davanti, sa saltare l’uomo e fornire assist. Indietro è bravo di testa, nei contrasti e nelle diagonali.

Appunto: troppo bravo. Difficilmente il Manchester se ne priverebbe a cuor leggero. E soprattutto sembra improbabile che lo possa voler sostituire con Dumfries, un giocatore che negli ultimi mesi non sta mostrando nulla di buono, o quasi.

Dalot, come anticipato prende uno stipendio troppo alto e sta trattando con lo United per alzarlo ulteriormente. Il vero obiettivo dei nerazzurri per il post-Dumfries è un calciatore più giovane e meno costoso, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio. Occhio sempre ai nomi di Buchanan del Brugge (che però ha una valutazione sui 25 milioni), Singo del Torino e Mazzocchi della Salernitana.