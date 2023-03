Inter ‘vittima’ del maxi affare Milan-Chelsea: i dettagli

I nerazzurri potrebbero essere fiancheggiati dall’avanzata dal Milan per il talento dell’Empoli, in caso di partenza di uno degli elementi di punta di Maldini

Il Chelsea non vorrà arrestare la propria cavalcata verso la composizione di un organico stellare da paura per il prossimo anno. È l’unico obiettivo delle fortissima dirigenza londinese, sostenuta dalla superpotenza economica di Todd Boelhy.

Stando agli ultimi aggiornamenti, alcune fonti inglesi e spagnole riportano l’interesse dei ‘Blues’ per il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez. Suo malgrado il direttore sportivo Paolo Maldini sarà tenuto ad ascoltare qualsiasi offerta dovesse provenire, purché non inferiore ai 60 milioni di euro. Con questo interessante gruzzoletto, il Milan potrebbe finalmente pensare ad una prima punta di sostanza che faccia le veci di Ibrahimovic e Giroud, con Origi flop della stagione, ma anche nel potenziale sostituto dell’esterno francese. Gli occhi sarebbero tutti puntati su un obiettivo condiviso coi cugini dell’Inter.

Calciomercato Inter, anche il Milan su Parisi

Si tratta di Fabiano Parisi, calciatore in forze all’Empoli. Quest’ultimo ha dato prova sin dalla passata stagione di una grande personalità e di buone prestazioni, destinate a crescere sotto la guida di un grande club. Che sia Milan o Inter, insomma, la strada per Parisi sembra piuttosto spianata.

Chiaro è che l’Inter dovrà valutare con attenzione la situazione legata alla cessione di Robin Gosens, senza la quale l’annessione di un altro mancino sarebbe del tutto inutile. Parisi, al contrario di uno come Mazraoui, non è ambivalente anche lungo la fascia opposta. Ciò imporrebbe a Giuseppe Marotta di investire sul mercato anche in funzione della dipartita di Denzel Dumfries e Raoul Bellanova, altro grande flop in nerazzurro.