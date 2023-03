Ennesimo problema fisico: salta la coppa e Inter-Juve

Dopo la sfida contro il Porto, l’Inter dovrà vedersela in campionato contro la Juve: uno dei giocatori più attesi salterà il match per un problema muscolare

È ufficiale: non ci sarà contro il Friburgo, in Europa League, e nemmeno contro l’Inter in campionato. E a Torino l’aria si fa avvelenata.

L’ennesimo problema fisico blocca Paul Pogba. Il francese salterà la sfida di coppa e Inter-Juve. Questa mattina sia Leonardo Bonucci e che Paul Pogba sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il J Medical. Il difensore, si legge dal comunicato stampa diffuso dai bianconeri, ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra: le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Mentre Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Pare che abbia già iniziato l’iter riabilitativo volto alla “ripresa dell’attività agonistica“.

Si teme comunque che Pogba tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. Salterà quindi certamente il ritorno contro il Friburgo e con buona probabilità la sfida importantissima per la Juve contro l’Inter: la storia del problema fisico non convince però del tutto l’ambiente. C’è chi crede che il francese stia remando contro la squadra, dopo la punizione subita per motivi disciplinari la settimana scorsa.

Salta inter-Juve per un altro problema muscolare: i bianconeri inviperiti con Pogba

La lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra confermata dallo staff medico della Juve suona come una non-conferma dell’infortunio. Quasi a voler dire: sta bene, ma non vuole star bene… Pogba era appena rientrato dopo l’infortunio rimediato nel precampionato. Un fastidio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Così, ha fatto appena in tempo a fare il proprio tardivo esordio ufficiale in stagione contro Torino e a giocare qualche minuto con la Roma prima dell’esclusione per motivi disciplinari contro il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. E ora è arrivato il nuovo infortunio.

Sono appena trentacinque i minuti collezionati dal centrocampista francese. C’è chi dice che sia deluso: qualcuno lo descrive come sconsolato. Poi ci sono altri che lo accusano di star facendo di tutto pur di non giocare. Doveva essere l’acquisto di punta della stagione. Ma, alla fine, Pogba ha giocato solo due partite su trentasette.

Un bilancio peggiore non poteva esserci. A causa dell’ennesimo problema muscolare, l’ex Manchester United sicuramente non sarà a disposizione per la Juve il ritorno in Germania contro il Friburgo di giovedì e la sfida di domenica sera al Meazza contro l’Inter. Lo aveva annunciato lo stesso Massimiliano Allegri al termine della gara contro la Samp: lo stop dovrebbe essere di almeno venti giorni.

Non c’è pace per Pogba: una stagione di infortuni, ricadute e litigi

Massimiliano Allegri, intanto, si bea di essere tre punti sopra l’Inter in campionato. Da tempo il tecnico bianconero parla come se non esistessero i quindici punti di penalizzazione. Riguardo Pogba, sembra che Allegri abbia gettato la spungna. “Stamattina“, ha raccontato l’altro ieri l’allenatore toscano, “mentre calciava le punizione ha sentito un fastidio all’adduttore, domani vedremo l’entità sul danno, l’altro giorno si era allenato bene. Lo aspettiamo, è un’annata così, bisogna essere bravi a rialzarsi“.

Marco Tardelli, come molti altrim crede che Paul Pogba ci stia marciando. Intervenuto a 90° Minuto, Tardelli ha così commentato il caso: “Non so se sia vero che si è fatto male, ma oggi Pogba è quello che dà più problemi alla Juve. Spero che i bianconeri riescano a migliorarsi coi giovani, lo faranno sicuramente se danno loro fiducia“.

E come Tardelli la pensano tanti altri, anche all’interno dell’ambiente juventino. L’acquisto è stato sbagliato, e la gestione del campione sembra essere stata ancora più fallimentare.