‘Mossa’ Inter per il bomber di Ligue 1: sfida al Milan

Il derby della ‘Madonnina’ si gioca anche sul mercato. E’ corsa a due per il futuro centravanti dell’Inghilterra. Operazione folle da 40 milioni

Dopo essersele date di santa ragione sul campo, con un derby per parte vinto in campionato più tanto di Supercoppa portata a casa dai nerazzurri meno di soli due mesi fa, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche sul fronte del calciomercato.

Bisogna ritornare, infatti, allo scorso 18 gennaio per poter rivedere l’Inter alzare quella Supercoppa in faccia ai rossoneri nella cornice di pubblico offerta dal ‘King Fahd International Stadium’ di Riyad. Un match in cui il risultato non è, praticamente, mai e poi mai stato in discussione data la fortissima partenza da parte dei nerazzurri. Ad aver aperto le danze è stato Dimarco mentre, poi, ad aver chiuso definitivamente i conti ci hanno pensato Dzeko e Lautaro.

Circa due settimane dopo, invece, c’è stato lo stesso epilogo anche in campionato. La squadra di Inzaghi si è, infatti, imposta per 1-0 grazie al colpo di testa siglato dal ‘Toro’ sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu: il quale si è così preso la sua meritata rivincita. Tema campo a parte, però, quella tra rossoneri ed interisti è una rivalità che durerà a vita (e non potrebbe essere altrimenti). Al tempo stesso, poi, è anche vero che questo antagonismo che vi è tra le due compagini sul terreno di gioco, è ora ad un passo dall’estendersi anche in ottica del calciomercato.

Ad essere sinceri, sia la squadra di Inzaghi che quella di Pioli avrebbero messo nel mirino un centravanti di attuale proprietà dell’Arsenal che sta facendo ‘sfracelli’ in stagione. I suoi numeri hanno, non a caso, impressionato tantissimi club europei: dove, tra questi, rientrano per l’appunto Milan ed Inter.

Calciomercato Inter, occhi su Balogun: è corsa a due con il Milan per assicurarsi il centravanti dell’Arsenal

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, le due società storiche milanesi avrebbero messo nel mirino Folarin Balogun, attuale numero 29 del Reims.

Il giovane centravanti di proprietà dell’Arsenal è stato girato in prestito ai francesi direttamente dai ‘Gunners’ ed è proprio in Ligue 1 che si sta mettendo in evidenza a livelli alquanto impressionanti. Già 17 reti e 2 assist messi a referto in appena 28 gare stagionali. La cosa ancor più sorprendente, poi, è il fatto che questi suoi numeri non fanno alludere minimamente ad un classe 01 che è solamente alla sua prima vera esperienza tra i grandi.

E’ vero, l’Inter avrà pure individuato in Balogun grandissime potenzialità e ottimi margini di crescita, al punto da voler provare a fare un serio tentativo per lui nei mesi a venire, ma è anche vero che l’anglo-nigeriano resta un obiettivo verosimilmente complicato. Questo perché in primis è ancora da accertare il fatto che l’Arsenal sia disposto a cederlo a titolo definitivo in un futuro prossimo e poi, qualora l’intera dirigenza inglese dovesse mostrarsi disponibile, i ‘Gunners’ arriverebbero a domandare, come minimo, una cifra pari a circa 40 milioni di euro per il suo cartellino. Come deducibile quindi, salvo un clamoroso cambio di proprietà, l’Inter non ha un budget tale da poter permettersi di chiudere questa operazione.