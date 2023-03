DIRETTA Champions League, Porto-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Porto di Conceicao nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Porto in Portogallo in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tra due squadre che occupano il secondo posto in classifica in Serie A e nella Primeira Liga che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal clamoroso ko esterno sul campo dello Spezia che ha impedito di allungare sulla quinta e blindare un posto nella prossima Champions, possono accontentarsi di un pareggio vista la vittoria 1-0 dell’andata firmato Lukaku, per accedere ai quarti della massima competizione europea per club. Dall’altra i biancoazzurri di Sergio Conceicao, che hanno battuto l’Estoril venerdì scorso, hanno invece bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e ottenere il pass. Con una vittoria dei lusitani di misura, invece, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Do Dragao in tempo reale.