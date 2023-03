Colpaccio a zero dell’Inter, Mourinho furioso

I nerazzurri hanno chiuso a tutti gli effetti un’operazione davvero considerevole. Inzaghi è al settimo cielo, meno lo ‘Special One’ che appare furibondo

E’ bastata la rete siglata nel match d’andata al ‘Meazza’ da Romelu Lukaku per consentire all’Inter di strappare il pass per i quarti di Champions League. Una prestazione a tratti opaca quella offerta dai ragazzi di Inzaghi ma che, nonostante questo, sono comunque riusciti a figurare tra le migliori otto d’Europa, cosa che non accadeva dal lontano 2012.

Ad aver permesso ai nerazzurri di mantenere il risultato invariato nella gara di ieri, è stato sicuramente un Onana in formato super. L’estremo difensore camerunense si è distinto in tutta una serie di importantissime parate, tra cui ricordiamo in particolar modo quella compiuta negli ultimi istanti di gara dove la sfera è poi terminata sul palo. Ottima, per non dire eccellente, la prova offerta dall’ex Ajax: il quale sta, man mano, riuscendo a consacrarsi come uno dei migliori portieri dell’intero continente europeo.

In tanti, inizialmente, erano indispettiti dal fatto che il classe ’96 avesse un carattere fin troppo particolare ma che, perlomeno fino a questo momento, gli ha consentito di ambientarsi nel migliore dei modi all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Così come Onana, però, anche gente come Darmian, Calhanoglu e molti altri sono stati in grado di fare la loro signora prova (doveroso ricordare, inoltre, il salvataggio compiuto da Dumfries nel recupero). Tra questi, poi, vi è anche Henrikh Mkhitaryan: calciatore che, dopo il suo addio dalla Roma, ha inevitabilmente lasciato un po’ di gente con l’amaro in bocca, Mourinho compreso.

Calciomercato Inter, Mkhitaryan a zero è il vero affare per la squadra di Inzaghi: Mourinho si morde ancora le dita

Nella gara giocatasi ieri al ‘Do Dragao’, è emersa anche la buonissima prestazione fornita da Henrikh Mkhitaryan: calciatore che, lo ricordiamo, l’Inter ha rilevato a parametro zero visto il suo contratto che lo vedeva in scadenza assieme alla Roma nella passata stagione.

Già 4 rete e 1 assist messi a referto in stagione dall’armeno ed una continuità di rendimento alquanto invidiabile. Fatta eccezione per quella leggerezza commessa all’inizio del nuovo anno contro il Monza, che è poi costato il 2-2 in favore dei brianzoli, Mkhitaryan sta a tutti gli effetti disputando un’annata strepitosa. L’ex Roma ha già toccato il tetto delle 34 presenze stagionali ed è stato in grado di relegare, momentaneamente, Brozovic in panchina.

Il croato continua a restare sì uno dei migliori calciatori che l’Inter dispone, al momento, in rosa ma è anche vero che, proprio come si è avuto modo di notare nella gara di ieri sera, questa squadra può e deve continuare a fare affidamento sul centrocampista che in passato ha militato tra le file di squadre del calibro di Borussia Dortmund e Arsenal. Anche ad Oporto, infatti, Mkhitaryan ha dato il proprio contributo abbinando la giusta corsa all’ottima qualità tecnica che già possiede. Sono proprio questi due elementi a consentirgli di compiere nella miglior maniera possibile sia la fase offensiva che quella difensiva.

Ad essere sinceri, anche nel suo ultimo anno trascorso a Roma, l’armeno era stato in grado di trovare la giusta continuità collezionando, di fatto, ben 44 presenze, 5 gol e 8 assist…I quali si sommano alle 15 marcature e alle 13 assistenze totalizzate nell’annata precedente, ossia in quella 20-21 quando vi era ancora Paulo Fonseca alla guida della ‘Lupa’. Tutt’altro da escludere, quindi, il fatto che nello scorso giugno Mourinho sia andato su tutte le furie una volta ricevuta la notizia dell’addio del classe ’89.