Più di Conte, il migliore (per numero di titoli) dopo Mourinho

Il tecnico del Tottenham, vincitore dello Scudetto con l’Inter, non ha fatto tanto bene quanto l’attuale tecnico nerazzurro: parlano le statistiche

“Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi e concentrati contro un’avversaria per niente facile da affrontare. Direi che abbiamo fatto la storia dell’Inter“, aveva esordito Simone Inzaghi nel post partita contro il Porto. E per quanto vera sia la prima parte della dichiarazione, vista la giusta interpretazione tattica degli uomini disposti in campo, anche la parte finale ammette qualche considerazione positiva in merito. Perché nonostante le tante critiche recenti, il tecnico piacentino ha portato questa Inter verso nuovi orizzonti.

Per la precisione, erano dodici anni che il gruppo nerazzurro non riusciva a superare le fasi degli ottavi di finale di Champions League. L’ultima volta era accaduto sotto la guida del buon José Mourinho, con quel Triplete incredibile che resterà impresso nella mente di chi ha vissuto quei momenti sugli spalti o dietro ad un televisore. Nel suo piccolo, Inzaghi ha scritto pagine importanti da due anni a questa parte. Numeri di peso che neppure il suo predecessore Antonio Conte era riuscito a tenere vivi. Perché per quanto l’attuale responsabile tecnico del Tottenham sia riuscito nell’impresa di spezzare l’egemonia della Juventus, portando a Milano nuovamente uno Scudetto a tinte nerazzurre, sotto tanti altri punti di vista non è riuscito ad incidere come ha fatto l’ex Lazio.

Le statistiche parlano chiaro: Inzaghi ha vinto due Supercoppe e una Coppa Italia nel giro di due stagioni non ancora concluse. E c’è ancora tanto in ballo. Certo i risultati a volte sono stati preoccupanti, soprattutto contro le grandi del nostro campionato all’inizio e nelle ultime uscite ufficiali contro Bologna, Sampdoria e Spezia; ma quel che conta di più è che ciascuna vittoria possa portare a nuovi successi in futuro. Un progetto promettente, di forte crescita per un brand dilaniato dalle difficoltà economiche degli ultimi anni.

Inzaghi show, meglio di Conte nelle coppe

“Non festeggio troppo, sono tranquillo. Quando arriverà il momento, allora parlerò. Rivincita? Mastico calcio da troppi anni, so quali critiche ritenere costruttive e quali no, da chi sono mosse e da dove arrivano. In Serie A vogliamo certamente difendere il secondo posto e adesso ci aspetta una partita importante contro la Juventus“, aveva poi aggiunto a fine discorso. Parole determinate, frutto della buona dose di autostima che il tecnico piacentino porta con sé anche negli scenari che contano davvero.

Nulla è però lasciato al caso. Lo stesso impegno sarà richiesto contro i bianconeri la prossima domenica, avversaria ostica e in fiducia. L’Inter è una squadra matura, tale anche grazie ad Inzaghi. Senza nulla togliere a Mourinho e Conte, anche lui ha fatto la storia. E chissà che non possa continuare su questo filone.

