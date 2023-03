Non solo Kessie: summit e maxi affare Inter-Barcellona

Il centrocampista ivoriano non sarebbe l’unico nome della rosa catalana ad essere stato proposto all’Inter, secondo indiscrezioni di fonti spagnole

Di settimana in settimana non si è fatto altro che accostare il nome di Franck Kessié all’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano, protagonista di una stagione con la maglia del Barcellona abbastanza discutibile per via dei tanti acciacchi fisici e delle poche presenze in campo, aveva palesato il proprio malessere per le decisioni tecniche di Xavi tanto da far pensare che avesse realmente intenzione di lasciare la Spagna in estate, per fare ritorno in Italia ove è calcisticamente maturato.

Alcune fonti vicine alla dirigenza blaugrana hanno poi smentito tale intesa, mettendo Kessié con le spalle al muro e costringendolo a continuare la propria avventura finché non si aprirà la sessione estiva di mercato in via ufficiale. Intanto erano state lanciate delle interessanti ipotesi che riportavano anche Marcelo Brozovic tra le pedine di scambio di Giuseppe Marotta: lui che non ha potuto fare affidamento sulla miglior condizione fisica in questa stagione, scavalcato dal compagno di squadra Hakan Calhanoglu nella posizione che gli compete e finito ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Uno scambio apparentemente equo che sembrava poter accontentare entrambe le parti. Ebbene si potrebbe anche iniziare a ragionare senza il condizionale, perché secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’ l’Inter non sta affatto perdendo tempo nel trovare un accordo con la controparte catalana.

Calciomercato, anche Umtiti e Jordi Alba sul tavolo di Inter-Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e il fidato direttore sportivo Mateu Alemany hanno colto l’occasione dell’incontro di Champions League contro il Porto presso lo Stadio Do Dragao per incontrare da vicino Marotta e il suo staff.

Nella circostanza sono stati fatti ancora una volta i nomi di Kessié e Brozovic, i quali non sarebbero gli unici sul tavolo della trattativa. A colmare i vuoti lasciati dalla futura assenza di Milan Skriniar ci potrebbe essere Samuel Umtiti, attualmente in prestito al Lecce e ipotizzato vicino all’Inter nelle passate settimane anche da ‘interlive.it‘, mentre per coprire il buco di un Robin Gosens in partenza potrebbe arrivare il mancino Jordi Alba. Quest’ultimo era già stato accostato all’Inter in passato, quando senza il suo consenso e a sua totale insaputa era stato messo sul mercato dalla direzione sportiva del Barcellona.