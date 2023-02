Dal Barcellona all’Inter: si chiude con un indennizzo

Il centrale Campione del Mondo nel 2018 potrebbe essere svenduto dal club catalano per una manciata di milioni, ora tocca all’Inter valutare l’eventuale acquisto come turnover

L’Inter è fortemente concentrata sul ben figurare nel corso dell’ultima parte di stagione. Il numero crescente di impegni impone al tecnico Simone Inzaghi scelte oculate, ben più importanti di quelle maturate in passato che hanno destato qualche dubbio da parte della tifoseria. C’è grande fiducia nella tenuta del centrocampo ormai perfettamente rodato anche senza il fondamentale apporto di Marcelo Brozović per meriti di un fantastico Hakan Calhanoglu, così come nelle imbarcate offensive della coppia Dzeko–Lautaro. Diverso è il discorso per la difesa, un reparto che negli scorsi mesi ha subito troppe reti: il trio Bastoni–de Vrij–Skriniar deve tenere duro, prima di venir scomposto il prossimo giugno.

La dirigenza nerazzurra sta infatti lavorando assiduamente sul mercato per convincere il giovane mancino a siglare un prolungamento di contratto per scongiurare i pericoli della Premier League, mentre i precedenti dubbi sul rinnovo dell’olandese sarebbero adesso stati fugati in suo favore a seguito della ufficiosità dell’addio dello slovacco. Giuseppe Marotta dovrà quindi trovare almeno un altro difensore centrale di sostanza per garantire ad Inzaghi il giusto apporto di competitività, soprattutto a livello europeo, senza soffocare le casse societarie in lentissima ripresa dopo le difficoltà sorte nel post-pandemia. A Chris Smalling, obiettivo principale della difesa in uscita dalla Roma, potrebbe aggiungersi un altro elemento che possa fungere da turnover. Specie se non si potrà contare sulla duttilità di Danilo D’Ambrosio. Un nome in crescita è quello di Samuel Umtiti, oggi in forze al Lecce in prestito dal Barcellona.

Calciomercato Inter, Umtiti nuova idea per la difesa

Il calciatore francese, ex Campione del Mondo dell’edizione 2018, sta ben figurando con la maglia dei salentini in quello che si prospetta essere un rapporto destinato a finire la prossima estate.

Da un lato perché lo stesso Lecce non ha le carte economiche per sobbarcarsi l’intera spesa di trasferimento a titolo definitivo comprensiva di ingaggio; dall’altro perché lo stesso Barcellona detentore delle prestazioni del centrale mancino non ha alcuna intenzione di tenerlo ancora in organico dietro le mentite spoglie del prestito. La soluzione più efficace per il club catalano in mano a Laporta è quella della cessione immediata, magari dietro un piccolo indennizzo di qualche milione, per evitare l’ultima spiaggia della rescissione consensuale che lo trasformerebbe in un papabilissimo parametro zero. In entrambe le circostanze, l’Inter potrebbe dire la sua qualora la sua entourage dovesse farsi avanti: un occasione da non perdere, se non fosse che come centrale mancino figura già Francesco Acerbi. L’azzurro in uscita dalla Lazio potrebbe essere riconfermato tra le file di Inzaghi, ma è pur vero che il suo ruolo finora è stato quello di mezzo-titolare. Verosimilmente potrebbe continuare su questa scia d’impiego, oppure fare direttamente le veci di Bastoni come braccetto di sinistra. In questo caso Umtiti avrebbe maggiore spazio di manovra.