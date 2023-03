Kessie in Serie A, ma non all’Inter: che ‘smacco’ per Ausilio

Piero Ausilio continua a corteggiare Franck Kessié, ma convincere il centrocampista ivoriano ex Milan non sarà così facile. Nei suoi piani c’è la permanenza al Barcellona, e come piano B, l’Italia, non è più la meta preferita

Piace a tutti, il buon Franck. I catalani, passata la delusione inziale, si stanno accorgendo che buttarlo via potrebbe non essere una grande idea, mentre dall’Italia all’Inghilterra si fanno avanti le nuove pretendenti.

Sulle tracce del giocatore ci sono top club e mediatori di mercato. Anche se le sue prestazioni al Barcellona non sono state finora così memorabili, nessuno mette in discussione il talento e l’utilità del centrocampista ivoriano. L’Inter lo segue da prima del Mondiale. Ha considerato uno scambio con Brozovic e ha parlato con gli agenti dell’ex Milan. Lui ha ribadito già un paio di volte di volersi giocare le proprie carte con la maglia balugrana e di non considerare, almeno per ora, il progetto di un ritorno in Italia.

Ma Piero Ausilio non ha mai abbandonato l’idea di arrivare a Franck Kessié. Sottotraccia il ds nerazzurro continua a muoversi, per cercare l’incastro giusto, consapevole che ci sono altre squadre pronte ad approfittare della situazione per concludere un affare. Tutti aspettano che l’ivoriano getti la spugna, rompa con il suo allenatore o si stanchi di stare in panchina. Per ora, tuttavia, Franck non dà segni di cedimento.

Piero Ausilio segue ancora Kessié ma si guarda dall’accanita concorrenza

Crede ancora di poter provare a imporsi col Barcellona, Kessié. Vuol quindi dimostrare al mister Xavi Hernández i Creus di essere un elemento utile e soprattutto professionale. Per questo non protesta, non chiede spazio e non mette il muso. Anche per questo motivo non si è mosso dalla Spagna a gennaio, quando scendeva pochissimo in campo e, forse, Xavi lo considerava meno di adesso. In Spagna, a ogni modo, credono che non possa durare.

Alla fine, si vocifera, l’ex Milan scoppierà o verrà messo alla porta. In un modo o nell’altro, dunque, si convincerà a partire. Il Mundo Deportivo elenca persino le pretendenti: Inter, Juve e Napoli, in Italia, poi Tottenham, Chelsea e Manchester United, nel Regno Unito.

L’Inter sembra in vantaggio per questione extra-economiche. In nerazzurro Franck troverebbe una nuova sfida e tornerebbe a sentirsi importante. Il fatto che sia stato a lungo corteggiato dai dirigenti e dall’amico Hakan Calhanoglu può dunque ancora influire sulla trattativa. Ma senza una presa di posizione di Kessié, l’affare non si farà, perché i nerazzurri non hanno i milioni che servono per prenderlo.

Il mediano fra Italia, Inghilterra e… Spagna

Kessié sa poi di aver l’apprezzamento da parte di Antonio Conte, che qualche stagione fa avrebbe voluto portarlo all’Inter. Ma non è detto che il tecnico salentino, la prossima stagione, sarà ancora sulla panchina del Tottenham. Ciononostante gli Spurs sono interessati all’ivoriano e potrebbero farsi avanti con un’offerta.

Secondo il Mundo Deportivo bisogna stare attenti anche al Chelsea, che starebbe lavorando per trovare un nuovo mediano fisico. N’Golo Kanté potrebbe partire, e così l’ex Milan potrebbe presentarsi come il sostituto ideale. Infine, c’è anche il Manchester United. Secondo i giornalisti spagnoli ten Hag avrebbe chiesto l’acquisto di un nuovo centrocampista abile negli inserimenti offensivi e dinamico.

Tutto dipende dal Barcellona, la cui situazione generale non è così chiara e tranquilla. Saranno i blaugrana a decidere il destino dell’ivoriano, Xavi in primis. Con buona pace di Ausilio che, in questo momento, non può far altro che restare a guardare. Con le inglesi che potrebbero mettersi in mezzo, per i nerazzurri la speranza di concludere un affare cala. In Serie A, la vera pretendente, secondo gli spagnoli, potrebbe essere il Napoli. Tutti vogliono giocare in azzurro, dopo l’exploit della squadra di Spalletti di quest’anno.