Rivoluzione e tanti ‘scarti’: Inter-Psg, affare in prestito

Addio fattibile a fine stagione tra calciatore e parigini. Diverse soluzioni per lui, tra le tante ipotesi può emergere fuori anche l’Inter

Nonostante i fior di quattrini spesi in quest’altra annata, i sacrifici economici compiuti recentemente da Al–Khelaifi e i suoi non sono serviti praticamente a nulla.

Anche in quest’edizione di Champions League, infatti, i parigini sono usciti per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Un qualcosa di, praticamente, impensabile se si considera il fatto che ‘Les Parisiens’ vantino a propria disposizione diversi ‘mostri sacri’ nel loro organico. Da Messi a Mbappe, passando per Neymar e Sergio Ramos, fino ad arrivare a tanta altra gente come Hakimi, Verratti, Marquinhos e Donnaruma. Sembrerà strano a molti, eppure il Psg, perlomeno sino ad oggi, non è ancora riuscito nell’intento di alzare al cielo quella coppa così tanto ambita.

Ad essere sinceri, infatti, il miglior traguardo storico conseguito dai francesi nella massima competizione europea, risale a quell’ormai lontano 2020 dove Thiago Silva e compagni, quando ancora in forza ai parigini chiaramente, dovettero arrendersi sotto i colpi del Bayern Monaco (reo di aver trionfato per 1-0 in quella finale grazie alla rete siglata nella ripresa da Coman, peraltro, i bavaresi sono coloro che li hanno eliminati in quest’annata).

Parliamoci chiaro ora: proprio in virtù di tutti questi investimenti shock compiuti da ‘Les Parisiens’ negli ultimi anni – dove tra i tanti emerge più di tutti l’offerta monstre per il rinnovo di Mbappe, con l’ex prodotto del Monaco che percepirà 216 milioni di euro complessivi sino al 2025 nel caso in cui venga esercitata quell’opzione presente nel suo contratto per un’altra ed ulteriore stagione – i francesi sono, ora come ora, chiamati a dover fare i conti con le proprie casse economiche. Proprio per tale ragione, a fine anno potrebbe andare in atto una vera e propria rivoluzione: dove, tra i calciatori più sacrificabili, c’è n’è uno che ha già militato in Italia e che potrebbe essere offerto, di conseguenza, all’Inter.

Calciomercato Inter, addio vicino a fine stagione tra Fabian Ruiz e il Psg: svelati i possibili scenari

Tra i tanti calciatori che possono lasciare Parigi in estate, proprio per via delle ragioni che vi abbiamo elencato poco fa, vi è anche Fabian Ruiz.

Lo spagnolo sta, infatti, scendendo in campo con pochissima assiduità e, per tale ragione, sta tenendo a portata di mano qualsiasi soluzione assieme al suo entourage, tra cui quello di un suo potenziale addio a fine stagione. Sia chiaro, il suo desiderio più grande sarebbe, eventualmente, quello di ritornare un giorno in Spagna, ma è anche vero che la sua agenzia vanti, ormai da anni a dire il vero, grandissimi rapporti qui in Italia con gran parte delle società.

Motivo per cui è molto probabile che i suoi intermediari possano finire per offrirlo anche a diverse big italiane, Napoli escluso ovviamente. In virtù di tutti quei cambiamenti che i nerazzurri attueranno al proprio centrocampo nei mesi a venire, quindi, Fabian Ruiz potrebbe anche essere offerto all’Inter, nel caso, col Psg che può aprire al prestito con diritto di riscatto.