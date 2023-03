Da avversario a rinforzo a zero: l’Inter ‘scippa’ il Porto

Da ostico avversario a rinforzo a zero, l’Inter starebbe pensando di ingaggiare un centrocampista del Porto. Ma sul profilo potrebbe piombare presto anche il Milan

Parliamo di un calciatore in scadenza di contratto a giugno, che non ha più voglia di rimanere a Oporto, considerando le inquiete acque economiche in cui il club portoghese sta navigando negli ultimi anni. Un bel centrocampista, che ha fatto di tutto per mettersi in mostra in Champions League proprio contro l’Inter.

E, guarda un po’ il caso, proprio l’Inter potrebbe interessarsi a quell’avversario come giocatore da prendere a zero per la prossima stagione. Il profilo in questione risponde al nome di Mateus Uribe, trentunenne colombiano duttile e abbastanza rapido con testa e piedi. Tecnico, tosto nei contrasti e bravo di testa, Uribe dà il meglio di sé come mediano puro, ma se la cava anche come mezzala e regista avanzato. Ha un bel tiro, e se sa qualcosa Onana, che martedì scorso ha deviato una grana botta del colombiano nel suo primo intervento importante (molto prima opporsi sul tentativo di Taremi a fine match).

Uno così, capace anche di andare a segno e di fornire assist, potrebbe far gola non solo all’Inter: sul colombiano potrebbe infatti muoversi anche il Milan. Questa, almeno, è la prospettiva svelata da calciomercatonews.com, nel suo approfondimento sulle prossime mosse di mercato delle milanesi.

Uribe a zero all’Inter: da agguerrito avversario a tesserato?

“Entrambi i club“, si legge su cmnews, “si guardano attorno alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare sul fronte entrate, con un’attenzione particolare ai giocatori in scadenza di contratto.” E il caro Mateus Uribe, al Porto dal 2019, si svincolerà proprio alla fine di giugno. Non vuol rinnovare con i lusitani, nonostante abbia un buon rapporto con la tifoseria e con l’allenatore.

Il punto è che vorrebbe misurarsi con una squadra più importante e soprattutto guadagnare qualcosina in più. Per ora prende 2,6 milioni all’anno e il Porto gli aveva proposto un rinnovo biennale con ingaggio abbassato a 2 milioni più bonus. La trattativa non è conclusa e tutto potrebbe ancora succedere, ma la sensazione è che il colombiano possa svincolarsi a zero.

Sul centrocampista, la squadra che si è mossa prima è il Flamengo. Già nel 2019, prima di passare al Porto, Uribe si era accordato con i brasiliani. Sua moglie, però, si mise di mezzo: stimava troppo pericolosa la destinazione. Mateus, a ogni modo, non ha mai interrotto la comunicazione con il club di Rio de Janeiro. Quindi potrebbe anche andare a finire lì.

Mercato: si apre un derby per Uribe del Porto

All’Inter serve un centrocampista forte per prendere il posto di Gagliardini. L’altra opzione, non dovesse concretizzarsi Uribe, è Pereyra dell’Udinese. Economicamente, però, l’Inter non vorrebbe spingersi troppo oltre con l’ingaggio. In questo senso il Milan potrebbe essere leggermente avvantaggiato.

Secondo calciomercatonews.com, i rossoneri necessitano di un rinforzo di spessore a centrocampo: “Considerando che Franck Kessie non è stato sostituito a dovere dalla dirigenza capitana da Paolo Maldini e Frederic Massara“, l’obiettivo potrebbe essere appunto Uribe. Sia l’Inter che il Milan tengono d’occhio tutti i potenziali parametri zero. Ecco come, secondo il sito, potrebbe nascere “un infuocato derby di mercato“.

In Portogallo, invece, sono convinti che Uribe finirà in Brasile oppure rinnoverà con il Porto. Il club brasiliano, tuttavia, ha tempo fino al 3 aprile per tesserare nuovi giocatori. Quindi scopriremo presto se ha già raggiunto un accordo con il centrocampista del Porto.