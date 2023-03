Oltre 300 milioni, Goncalo Ramos e l’ex Joao Mario: il focus sul Benfica

La squadra di Schimdt sarà la prossima avversaria dell’Inter ai quarti di Champions League, ecco lo speciale rendimento stagionale e i numeri dei suoi protagonisti

Dopo aver superato con una grande prova di coraggio il Porto agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter incontrerà anche l’altra portoghese sul proprio cammino: lo Sporting Lisboa e Benfica, più semplicemente noto come Benfica dagli appassionati. La squadra capitolina, oggi allenata dal tecnico tedesco Roger Schmidt, ex Bayer Leverkusen e PSV tra le tante, è la più titolata del Portogallo ed ha sempre spiccato in Europa per la propria capacità di mettere in difficoltà anche le big internazionali.

Il proprio percorso in questa stagione non può che essere migliore. Nel campionato de Liga Portugal il Benfica si staglia in vetta alla classifica con 65 punti maturati in 24 partite giocate grazie all’ottima prolificità sottorete confluita in 63 reti all’attivo e la buona resa difensiva, solo 13 reti subite. In tutti i parametri a fini statistici, la formazione di Schmidt eccelle anche al di sopra di Porto, Braga e Sporting CP. Questo per merito sicuramente di un’impostazione tattica ben rodata, improntata sulla dottrina del pressing asfissiante conosciuta a livello tecnico come ‘gegenpressing’ e della continua creazione di occasioni offensive. A livello europeo, invece, il Benfica non ha steccato neppure un colpo. Sin dalla fase a gironi, ha soltanto vinto o pareggiato contro le tre avversarie Maccabi Haifa, PSG e Juventus. Non di certo le ultime arrivate. Nella fase degli ottavi di finale ha messo una pietra sopra la condanna del Club Bruges, con un sereno 0-2 in trasferta e il colpo finale del 5-1 in casa. Una grande, piacevole sorpresa, considerato che il club portoghese non aveva neppure avuto accesso diretto alla Champions League in questa stagione se non a mezzo dei preliminari giocati la scorsa estate.

Benfica da non sottovalutare: i numeri parlano chiaro

A livello delle forze in campo e dell’impianto tattico utilizzato da Schmidt, il Benfica può vantare di una rosa dal valore complessivo di 300 milioni di euro. Il pericolo maggiore è dato dal centravanti ventunenne Goncalo Ramos, autore di 15 reti finora e valutato circa 40 milioni di euro.

A contendersi il primato c’è anche l’ex conoscenza nerazzurra Joao Mario, di ruolo centrocampista, parimerito con Ramos. Sebbene abbia messo a disposizione dei compagni di squadra anche 6 assist, Joao Mario non detiene il record di squadra: a questo ci pensa Alejandro Grimaldo con 10 assist. Quest’ultimo è stato fra l’altro osservato speciale di Inter e Juventus nelle ultime settimane per via delle voci sul suo conto di un possibile addio al Benfica al termine della stagione. Complessivamente, dunque, la formazione portoghese nasconde numerose insidie che potrebbero dare seriamente del filo da torcere alla squadra di Simone Inzaghi.